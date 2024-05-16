Muğla\'da Engelliler Haftası kapsamında özel öğrencilerle kano etkinliği düzenlendi

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftasına dikkat çekmek amacıyla özel öğrencilerle kano etkinliği gerçekleştirildi.

Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasındaki bir haftalık süre doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmiş olanlar için yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek ve farkındalık meydana getirmek gayesiyle engelliler haftası olarak kutlanmaktadır. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde toplumda farkındalık meydana getirmek ve özel bireylerin sosyal aktivitelere katılımını teşvik etmek amacıyla özel öğrencilere kano etkinliği düzenlendi. 10-16 Mayıs Engelliler Farkındalık Haftası dolayısıyla, Köyceğiz Güney Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin organize ettiği kano etkinliği Köyceğiz Delta Plajında başladı, gölde devam etti. Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ve Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan'ın da katıldığı etkinlikte, öğrenciler keyifli bir gün geçirerek kano sporunu deneyimlediler. Etkinlik sonrası engelli bireylerin sorunları gündeme getirildi. - MUĞLA