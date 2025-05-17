Engelliler İçin Erişilebilirlik Sorunları Devam Ediyor - Son Dakika
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Yerel

Engelliler İçin Erişilebilirlik Sorunları Devam Ediyor

Türkiye Sakatlar Derneği İzmir Şube Başkanı Metin Çınar, engellilerin temel yaşam haklarına erişiminde hala sorunlar yaşandığını ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun'un uygulanmadığını belirtti. Çınar, yasal düzenlemelerin yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.

17.05.2025 18:07  Güncelleme: 18:53
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(İZMİR) – Türkiye Sakatlar Derneği İzmir Şube Başkanı Metin Çınar, engellilerin yaşadığı erişilebilirlik sorunlarına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Çınar, 2005 yılında çıkarılan 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun'un uygulanmaması nedeniyle engelli bireylerin halen temel yaşam haklarına erişemediğini ifade etti.

Metin Çınar, ANKA Haber Ajansı'na engellilerin yaşadığı sorunları ilişkin açıklama yaptı. Çınar, şunları söyledi:

"Engelliler erişebilirlikte sıkıntı yaşıyor. 2005 yılında çıkarılan ve 2012'ye kadar zaman verilmiş olan 5378 sayılı kanun maalesef ülkemizde 2025 yılına geldik hala ötelenerek devam etmekte. Bu nedenle de ülkemizde birçok engellimiz başta dışarı çıkamıyor. Çıksa bile dışarıda başına gelecek olaylardan dolayı hayatı zorlaşıyor.

Geçen hafta İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcumuz Bayram Koşak arkadaşımız Türkiye şampiyonlarından dönerken Afyon Kolaylı Tesisleri'nde uygun olmayan standart dışı bir rampadan düşmesi sonucu kalçasını kırmış ve bütün hayalleri yıkıldı. Avrupa'ya gitme hayalleri yıkıldı, yuva kurma hayalleri yıkıldı, işe girme hayalleri yıkıldı."

Yasal düzenlemelerin uygulanması gerektiğini vurgulayan Çınar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hükümetin çıkardığı kanunların yaptırımlarını uygulamaya başlaması lazım. 5378 sayılı kanun ama tam 2012 yılından beri ötelenmekte maalesef ki. Bunlar yapıldığı takdirde zaten engellerimiz önce dışarı çıkabilecek, sosyalleşebilecekler, eğitim hakklarını alabilecekler. Bu vesile de istihdamına da faydalı olacaklar. Öbür türlü devamlı yardım alan, yardım dilenen bir konuma düşürdüler maalesef ki engellileri. Sonra da neden engelliler destek istiyor, yardım alıyor' diyorlar. Her bireyin eşit yurttaşlık hakkının eline verilmesi lazım. Başta engelli bireyler olmak üzere. Onların istihdama katkıları, eğitim hayatına girilmelerine kolaylaştırıcı çalışmalar mutlaka yapılmalı. Yoksa devamlı yardıma muhtaç bir düzeyde yaşarlar."

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de çağrıda bulunan Çınar, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu Meclis'teki milletvekillerimize sesleniyorum ben. Çünkü yaşlıkta bir engelliktir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu gazi Meclisimizde görev alan milletvekillerimiz elinizde fırsat varken gelin engellilik konusundaki çalışmaları ivedilikle tamamlayın ki sizler de yarın bir gün bir engelli olacaksınız. Yaşlılık da bir engelliliktir. Vatandaşlarımız zaten onların önündeki engelleri kaldırdığınız takdirde vatandaşa bir şey kalmıyor. Kendi hayatını idame ettirebiliyor. Ama yöneticilerimizin yaptığı hatalar, eksik çalışmalar onların hayatını zorlaştırıyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Engelliler İçin Erişilebilirlik Sorunları Devam Ediyor - Son Dakika

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