Engelliler İçin Farkındalık Yürüyüşü

Kastamonu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencileri, engelliler için farkındalık oluşturmak için kampüste yürüyüş yaptı.

Kastamonu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, Nisan ve Mayıs aylarında gerçekleştirdiği dört farklı etkinlikle hem sosyal sorumluluk bilincini güçlendirdi hem de öğrencilerinin topluma dokunan projelerini destekledi. Fiziksel engellilerle dayanışma yürüyüşü, geri dönüşüm atölyesi, kariyer söyleşisi ve uluslararası kültürel etkileşim temalı sanat atölyesiyle dikkat çeken etkinlikler, bölümün toplumsal katkı vizyonunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Etkinlikler çerçevesinde Kastamonu Üniversitesi Emin Baydil Spor Sahası'nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler, engelli bireylerle birlikte farkındalık oluşturmak için yürüdü. Etkinliğe öğrencilerin yanı sıra, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Erol Tekin ve Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Memduh Alper Demir ve akademisyenler de katılım gösterdi. Yürüyüşte görme engelliler için farkındalık oluşturmanın amaçlandığı ifade edildi. - KASTAMONU