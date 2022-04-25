Engelliler yalnız bırakılmadı - Son Dakika
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Engelliler yalnız bırakılmadı

25.04.2022 11:58
Engelliler yalnız bırakılmadı

Adıyaman'da İl Müftülüğü tarafından engelliler için düzenlenen iftar programında Vali Mahmut Çuhadar, engellileri yalnız bırakmadı.

Adıyaman'da İl Müftülüğü tarafından engelliler için düzenlenen iftar programında Vali Mahmut Çuhadar, engellileri yalnız bırakmadı.

Adıyaman il müftülüğünün organize ettiği iftar buluşmasına Vali Mahmut Çuhadar, İl Müftüsü Mehmet Taşcı, engelliler ve aileleri katıldı.

Görme engelli Ümit Şahin'in açılış Kuran'ı Kerim'i ile başlayan programda duygulu anlar yaşandı. İftar yemeği öncesi davetlilere hitaben bir konuşma yapan Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşcı, Mübarek Ramazan ayının kardeşlik, dostluk ve mağfiret ayı olduğunu hatırlatarak bu tür iftarların birlik ve beraberlik açısından önemli olduğunu vurguladı.

İl Müftüsü Taşçı, "Bugün bizim özel bir günümüz. Bu iftar soframıza engelli kardeşlerimizin engel tanımayan tavırlarıyla davetimize icabet etmiş olmaları bizi fazlasıyla memnun etmiştir. Sizler milletimiz ve ümmetimiz için değerlisiniz. Engelli olmanın bir sorun olmamalıdır. Sabredenlere dinimiz katında ayrı bir fazileti vardır" dedi.

Adıyaman il Müftülüğü Engelli Koordinatörü Ali Çelik'te, "Başkanlığımızın topluma manevi destek ve rehberlik etme, bağlamında devam eden çalışmaların önemli bir bölümünü engelli vatandaşlarımız oluşturmakta olup, engelliler toplumun aynasıdır. Engelli kardeşlerimizi sadece haftalarda değil her zaman hatırlamamız gerektiğini Engelli Koordinatörlüğü olarak bu tür faaliyetler yaparak engellilerimizi buluşturmaktayız" dedi.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın iftar duası ile program sona erdi. - ADIYAMAN

Engelliler yalnız bırakılmadı
Engelliler yalnız bırakılmadı
Engelliler yalnız bırakılmadı

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Mahmut Çuhadar, Adıyaman, Engelli, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Engelliler yalnız bırakılmadı - Son Dakika


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