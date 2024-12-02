Engellilere Duyarlılık Çağrısı - Son Dakika
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Engellilere Duyarlılık Çağrısı

Engellilere Duyarlılık Çağrısı

KESOB Başkanı Odakır, Engelliler Günü'nde toplumsal duyarlılığın artması gerektiğini vurguladı.

02.12.2024 11:44
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Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Odakır mesajında, asıl engelliliğin özel durumu olan insanlara karşı sergilenen duyarsızlık hali ve düşüncedeki engeller olduğunu belirtti.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu özel günde engelli vatandaşlara yönelik farkındalığın ve bilincin artması gerektiğini söyledi. Odakır, çeşitli nedenlerle engeli olan insanların hayatın her alanında hayatlarını kolaylaştırmak gerektiğini belirtti. Başkan Odakır, mesajında şunlara değindi;

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engelli vatandaşlarımızı bir kez daha hatırlıyoruz. Bu özel insanlarımızın sosyal hayatın her alanında karşılaştıkları zorlukları kolaylaştırmayı bir vazife olarak görmeliyiz. Onların gören gözü, duyan kulağı, destekçisi olmalıyız. Kullandığımız dile, davranışlarımıza dikkat etmeli kuyumcu hassasiyetiyle özel insanlarımızı incitmeden, üzmeden yanlarında olmalı hayata daha fazla katmalıyız. Bütün bunlar insani, toplumsal görevlerimizdir. Çalışma hayatında, sosyal hayatta, eğitimde aklımıza gelen hayatın her alanında özel vatandaşlarımız engellerini engel olarak görmeyip üstün başarılara imza atmaktadırlar. Bu noktada her an engelli olabilecek bizler, engelli vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştıracak bir yaklaşım sergilemeliyiz. Hep birlikte önlerine çıkacak engelleri kaldırmalı, dayanışma içinde olmak zorundayız. Bu duygu ve düşüncelerle, sosyal yaşamın bir parçası olmalarının önündeki engelleri azimle, inançla aşan engelli vatandaşlarımızın, engelli esnaf ev sanatkarlarımızın ve ailelerinin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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