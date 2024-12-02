Engellilerin Hayatını Kolaylaştırma Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Engellilerin Hayatını Kolaylaştırma Vurgusu

Engellilerin Hayatını Kolaylaştırma Vurgusu

Vali Canbolat, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engellilere destek sözü verdi.

02.12.2024 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Engellilerin hayatlarını kolaylaştırmaya büyük önem verdiklerini ifade eden Aydın Valisi Yakup Canbolat; "Her insan birer engelli adayıdır ve bir ülkenin huzuru, ancak onu oluşturan tüm bireylerin mutluluğuyla sağlanabilir" dedi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Engellilerin hayatlarını kolaylaştırmaya büyük önem verdiklerini ifade eden Vali Canbolat, mesajında "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün ilimizde, ülkemizde ve tüm dünyada engellilerin hakları, kazanımları ve yaşam standartlarının geliştirilmesi açısından güzelliklere vesile olmasını diliyorum. Engelli insanlara saygı, insanlığa saygıdır. İnsanı 'Yaratılmışların en şereflisi' olarak gören bir geleneğin mensupları olarak bizler, her konuda engelli kardeşlerimizin yanında yer almaya, onların hayatlarını kolaylaştırmaya büyük önem veriyoruz. Bir ülkenin huzuru, ancak onu oluşturan tüm bireylerin mutluluğuyla sağlanabilir. Ülkemizde de sosyal devlet ilkesinin gereği olarak engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayatta etkin bir birey olarak yer almaları ve hayat standartlarının yükseltilmesi amacıyla bakım, eğitim, sağlık, istihdam, rehabilitasyon, evde bakım hizmeti, danışmanlık, destek hizmetleri ile ulaşım konularında daha iyi yaşam şartları sağlanması, kendilerinin ve ailelerinin desteklenerek faaliyetlerden aktif bir şekilde faydalanması için gerekli yasal düzenlemeler hızla hayata geçirilmiştir. Her insan bir engelli adayıdır. Bu nedenle engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını doğru tespit etmek, seslerini daha çok duymak, sorunlarına kalıcı çözümler üretmek, kalplerdeki ve zihinlerdeki engelleri hep birlikte kaldırmak için gayret göstermek; toplumsal bağlarımızı kuvvetlendirmek ve gönül köprüleri tesis etmek adına son derece önem arz etmektedir. Birbirimizi anladığımız her an, bir engeli daha yıkar ve yaşamı herkes için huzurlu kılarız. Engelli vatandaşlarımız da kendilerine samimiyetle el uzatıldığında, uygun imkanlar sağlandığında spordan sanata, yönetimden ticarete kadar sosyal hayatın tüm alanlarında büyük başarılara imza atabileceklerini göstermişlerdir. Bu kardeşlerimizin, zorlukları aşarak elde ettikleri başarılar bizleri gururlandırmaktadır. Engelleri dolayısıyla karşılaştıkları güçlükler karşısında yılmadan azimle çalışan, kararlı duruşları ve çabalarıyla hepimize örnek olan kardeşlerimin sorunları hususunda toplumsal duyarlılığın artması onların kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, engelli kardeşlerimizin bir gün değil, her gün yanlarında olduğumuzu belirterek 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün toplumda onların hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımlar atılmasına vesile olması temennisiyle engelli bireyleri ve onların her zaman yanlarında olan fedakar ailelerini saygı ve muhabbetle selamlıyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yaşam diliyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Dünya Engelliler Günü, İnsan Hakları, Yerel Yönetim, Engelliler, Politika, Aralık, Hukuk, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engellilerin Hayatını Kolaylaştırma Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:57 Fenerbahçe-Gaziantep FK karşılaşmasının ilk 11’leri açıklandı Fenerbahçe-Gaziantep FK karşılaşmasının ilk 11'leri açıklandı
18:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı.
17:52 Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor
16:57 Putin ve Pezeşkiyan’dan “Suriye“ görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı Putin ve Pezeşkiyan'dan "Suriye" görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı
16:44 İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti
08:01 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Osimhen’in pozisyonunda aynı fikirde birleşti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Osimhen'in pozisyonunda aynı fikirde birleşti
07:49 Paketli gıdada görsel kandırmacası yapılamayacak Paketli gıdada görsel kandırmacası yapılamayacak
07:40 Tel Rıfat’taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esad’ın elinden aldı Tel Rıfat'taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esad'ın elinden aldı
07:32 MasterChef’te elenen isim belli oldu, sosyal medyada yorum yağdı MasterChef'te elenen isim belli oldu, sosyal medyada yorum yağdı
07:23 Türkmenler, Tel Rıfat’a mehter marşıyla girdi Türkmenler, Tel Rıfat'a mehter marşıyla girdi
07:20 Saadet Partisi ekonomi politikalarını 23 yıl sonra yazar kasa atarak protesto etti Saadet Partisi ekonomi politikalarını 23 yıl sonra yazar kasa atarak protesto etti
07:11 Meteoroloji uyardı, 3 bölgede sağanak yağış bekleniyor Meteoroloji uyardı, 3 bölgede sağanak yağış bekleniyor
07:01 Beyaz Saray: Muhaliflerin Suriye’deki ilerleyişi Rusya ve İran’ın zayıfladığını gösteriyor Beyaz Saray: Muhaliflerin Suriye'deki ilerleyişi Rusya ve İran'ın zayıfladığını gösteriyor
06:16 ABD Başkanı Biden sözünden döndü, oğlu Hunter Biden’ı affetti ABD Başkanı Biden sözünden döndü, oğlu Hunter Biden'ı affetti
23:57 Küçük çocuğu fırına kilitleyip diri diri yaktılar Küçük çocuğu fırına kilitleyip diri diri yaktılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 19:21:11. #1.11#
SON DAKİKA: Engellilerin Hayatını Kolaylaştırma Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.