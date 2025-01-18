Engelsiz Evde Mutlu Hayat: Ahat ve Emine Öztürk Çifti - Son Dakika
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Engelsiz Evde Mutlu Hayat: Ahat ve Emine Öztürk Çifti

Engelsiz Evde Mutlu Hayat: Ahat ve Emine Öztürk Çifti

Sivas'ta 3 yıl önce evlenen 1 metre boyundaki Ahat ve Emine Öztürk çifti, kendilerine özel tasarlanmış engelsiz evde hayatlarını kolaylaştırarak mutlu bir yaşam sürüyor. Eski Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in yardımlarıyla oluşturulan ev, çiftin günlük yaşamındaki zorlukları ortadan kaldırıyor.

18.01.2025 11:04  Güncelleme: 11:08
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Sivas'ta 3 yıl önce dünya evine giren 1 metre boyundaki Ahat ve Emine Öztürk çifti, kendilerine özel tasarlanmış engelsiz evde mutlu bir hayat sürdürüyorlar.

Sosyal medya aracılığıyla tanışarak hayatlarını birleştiren Ahat ve Emine Öztürk çifti, hem aşklarını hem de hayallerini birlikte inşa ediyorlar. Akondroplazi (cücelik) tanısıyla hayatlarını sürdüren ve 1 metre 8 santimetre boyunda olan çift, günlük hayatta karşılaştıkları fiziksel zorlukları özel olarak tasarlanmış bir ev sayesinde avantaja çevirdi. Önceki dönem Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in yardımıyla düzenlenen engelsiz evde, çiftin boyuna uygun olarak tasarlanan mutfak dolaplarından banyoya, kapı eşiklerinden mobilyalara kadar tüm detaylar titizlikle düşünülmüş durumda. Bu sayede çiftin günlük yaşamlarındaki zorluklar büyük ölçüde ortadan kalktı. Sivas'ın geçmiş dönemki Belediye Başkanı Hilmi Bilgin tarafından kendilerine özel tasarlanarak inşa ettirilen engelsiz evde, birçok ihtiyacını kolaylıkla karşılayabilen çift, yaşam standartlarını artırarak hayata dört elle sarılıyor. Bu evin kendilerini zor hayattan feraha çıkardıklarını belirten çift, "Bizim hayatımızı bizim gibi olan insanlar bilir. Normal insanlar ' Ne var ki yapıyorsunuz işte' diyebiliyorlar. Diğer insanların herkesin bir olmadığını düşünmesi gerek. Rabbim bizim gibi olan herkese böyle bir ev nasip etsin" ifadelerine yer verdi.

"Hayatımız daha da kolaylaştı"

Böyle bir avantajı kendilerine sağladıkları için Eski Dönem Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e teşekkür eden Öztürk, "Burası tam bize göre bir ev. Sağ olsun Eski Dönem Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin verdiği sözü yerine getirdi. Evdeki ışıkları, lavaboyu, tezgahı vs. bize göre tasarladılar. Mesela normal evde lambalara yetişemiyorduk, lavabolarda ellerimizi yıkayamıyorduk, eşim yemek yapamıyordu, ocak yüksekti. Şimdi ise her şey bize göre tasarladı. Bu avantajı bize sağladığı için Eski Dönem Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e teşekkür ederiz. Hayatımız daha da çok kolaylaştı diyebilirim. İzleyen insanlarda ne gibi avantajlar olduğunu görecektir. Örneğin, lambalar, tezgah bize göre. İstediğimiz gibi ellerimizi yıkayabiliyoruz, yüksek yerlere kolayca ulaşım sağlayabiliyoruz ve rahatça yemek pişirebiliyoruz. Böylelikle dezavantajları avantaja çevirmiş olduk" diye konuştu.

"Bizim hayatımızı bizim gibi olan insanlar bilir"

Birbirleriyle sosyal medya aracılığıyla tanıştığını belirten Çift, "4-5 sene önce eşim Emine benim yayınıma katılmıştı. Yayında izleyiciler nereli olduğumu sorduğunda Sivaslı olduğumu söyledim. Eşim de 6 sene önce buraya geldiğini belirtti. Bende profilini hafızama yazdım. Daha sonra profiline girip kendisine yazdım ve muhabbete memleketim Sivas'tan girip 6 sene önce nereye geldiğini sordum. Böylelikle memleketime artı bir Sivaslı kazandırdım. Eve her girdiğimizde, ev hakkında konuştuğumuzda çok dua ediyoruz. Eski Dönem Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'den Allah bin kere razı olsun" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelsiz Evde Mutlu Hayat: Ahat ve Emine Öztürk Çifti - Son Dakika

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