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Engelsiz Festival'in ikinci günü de dolu dolu geçti - Son Dakika

Engelsiz Festival'in ikinci günü de dolu dolu geçti

05.12.2021 10:09
Engelsiz Festival'in ikinci günü de dolu dolu geçti

İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi Engelli Meclisi ortaklığında düzenlenen Engelsiz Festivali'nde ikinci gününde 'Engelli Hakları ve İstihdamı' konulu seminer gerçekleştirildi.

İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi Engelli Meclisi ortaklığında düzenlenen Engelsiz Festivali'nde ikinci gününde 'Engelli Hakları ve İstihdamı' konulu seminer gerçekleştirildi.

İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi Engelli Meclisi işbirliğinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, 2 gün süren Engelsiz Festival düzenlendi. İlk gün müzik dinletileri, etkinlikler ve stantlarla farkındalık oluşturulan festivalin ikinci gününde Engelli Hakları ve İstihdamı konulu seminer verildi.

Seminere katılanlar

Seminere konuşmacı olarak Av. Mehmet Emre Kalaycı, Psikolog Gökçen Gökçe Kayalar, Hemşire Evrim Yaşar Çimber, İzmit Belediyesinde çalışan özel gereksinimli personel Anıl Demir ve Engelli Koçu Seda Hasırcı Mustak katıldı. Seminere Kocaeli Engelli Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Ata Doğan, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu ile Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci katıldı.

"Projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz"

Seminerde konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, "Başkanımız göreve geldiğinde bu yana sosyal hizmetler müdürlüğü bünyesindeki çalışmalar hız kazandı. İnsan gücü ve bütçemiz ile projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Çabamız ve çalışmalarımız daha fazla olmalı. Bunun bilincindeyiz. Pandemi döneminde sosyalleşme sorunu yaşayan engelli bireylere yönelik psikososyal hattı ile elimizden geldiğince katkı sunmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından engelli bireyler alanındaki uzmanlar tarafından bilgilendirildi. - KOCAELİ

Engelsiz Festival'in ikinci günü de dolu dolu geçti
Engelsiz Festival'in ikinci günü de dolu dolu geçti
Engelsiz Festival'in ikinci günü de dolu dolu geçti

Kent Konseyi, Festival, Engelli, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Engelsiz Festival'in ikinci günü de dolu dolu geçti - Son Dakika


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