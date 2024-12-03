Engelsiz Kampüs'te Hikayeler Paylaşıldı - Son Dakika
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Engelsiz Kampüs'te Hikayeler Paylaşıldı

Engelsiz Kampüs\'te Hikayeler Paylaşıldı

MSKÜ'de düzenlenen panelde özel öğrenciler, zorluklarını ve başarılarını katılımcılarla paylaştı.

03.12.2024 09:51
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Engelsiz Kampüs Birimi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen "Söz Sırası Bizde" panelinde, MSKÜ'lü özel öğrenciler hayat hikayelerini katılımcılarla paylaştı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu, Muğla Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Menderes Çetinözlü, Türkiye Beyazay Derneği Başkanı Pınar Boyacı, Engelsiz Kampüs Birimi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Candan Hasret Şahin ve birçok öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından etkinliğin açılış konuşmasını Engelsiz Kampüs Birimi Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Ali Yiğit Kocabıçak yaptı. Kocabıçak, konuşmasında, empati ve farkındalık duygularının geliştirilmesinde üniversite eğitiminin önemine vurgu yaparak, "Özel bireylerin uyarlanabilir bir eğitim süreci geçirmeleri ve sosyal bir ortamda yer almaları için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Panel, Emirkan Ensari Baydar'ın moderatörlüğünde MSKÜ'nün özel öğrencileri Deniz Yardım, Melike Şevval Özkaynak, Ayşegül Tekin ve Eylül Ülkü Yiğit'in konuşmalarıyla devam etti. Öğrenciler, hayat hikayelerini, karşılaştıkları zorlukları ve başarı yolculuklarını paylaştı. Panelde, bireylerin toplumda daha fazla desteklenmesi gerektiği vurgulandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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