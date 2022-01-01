Engelsiz taksi engelleri kaldırdı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında 6 bin 982 ulaşım isteğini Engelsiz Taksi ile karşıladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli vatandaşlara "Engelsiz Taksi" ile ulaşım desteği veriyor. Bu kapsamda 2021 yılında 6 bin 982 ulaşım isteği "Engelsiz Taksi" ile karşılandı. Özel gereksinimli vatandaşlar, bu hizmet ile zahmetsizce gidecekleri yerlere ulaşma imkanı buldu. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce tüm Kocaeli'de hizmet veren ve randevu sitemi ile çalışan "Engelsiz Taksi", tekerlekli sandalyede olan vatandaşlara hizmet veriyor. Vatandaşlar, istedikleri yerden alınarak, gidecekleri yere kadar ulaştırılıyor. Özel gereksinimli vatandaşların hastaneye, diyaliz merkezine, fizik tedavi merkezine, okula, alışveriş merkezine götürülüp tekrardan evlerine bırakıldığı uygulama ile 2021 yılında 6 bin 982 seans hizmet verildi. Bir yolcu ve bir refakatçi kapasiteli iki adet hafif ticari araç; iki yolcu ve 2 refakatçi kapasitesi bulunan özel tasarım kaldırma mekanizması bulunan araçlarla hizmet verilmektedir. Başta sağlık hizmetleri olmak üzere eğitim kurumları, resmi kurumlar yanında sosyal etkinlikler için gelen talepler Engelsiz Taksi ile karşılanıyor. - KOCAELİ