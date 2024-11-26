Engelsiz Türk Halk Müziği Konseri Büyük Beğeni Topladı - Son Dakika
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Yerel

Engelsiz Türk Halk Müziği Konseri Büyük Beğeni Topladı

Engelsiz Türk Halk Müziği Konseri Büyük Beğeni Topladı

Türk Kızılay Talas Şubesi tarafından düzenlenen Engelsiz Türk Halk Müziği Konseri, geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Konsere katılanlar, sevilen türkülerle muhteşem bir akşam yaşadı.

26.11.2024 17:08  Güncelleme: 17:09
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Türk Kızılay Talas Şubesi tarafından düzenlenen Engelsiz Türk Halk Müziği Konseri büyük beğeni topladı.

Erciyes Kültür Merkezi'ndeki konsere Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez'in yanı sıra Türkiye Kızılay Derneği Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Sarılar, Türk Kızılay Kayseri Başkanı Cafer Beydilli, Talas Şubesi Başkanı Ünal Yüksel ile çok sayıda davetli ve müziksever katıldı. Engelsiz Türk Halk Müziği Korosu'nun, Şef Süleyman Ekici yönetiminde sahne aldığı konserde Türkiye'nin dört bir yanından sevilen türküler seslendirildi. Konserde ayrıca söz ve müziği koro şefi Süleyman Ekici'ye ait olan Kızılay Marşı da seslendirildi. Büyük beğeni toplayan marş, Kızılay'ın yurt çapındaki tüm şubeleri tarafından da benimsenip seslendirmesi bekleniyor.

Kaymakam Yaşar Dönmez ile birlikte seyircilerin de zaman zaman eşlik ettiği konserle ilgili kısa bir değerlendirme yapan Türk Kızılay Talas Şube Başkanı Ünal Yüksel gösterilen ilgiye teşekkür ederek; "Talas Şubemizin engelsiz teşkilatı tarafından düzenlenen konser, coşkulu şekilde tamamlandı. Desteklerini esirgemeyen Talas Kaymakamımız Yaşar Dönmez'e, Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın'a ve salonu dolduran tüm Kızılay gönüllüleri ile müzikseverlere teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kızılay, Yerel, Yaşam, Talas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engelsiz Türk Halk Müziği Konseri Büyük Beğeni Topladı - Son Dakika

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