Enkaz altından çıkarılan vatandaş Bakara Suresi'yle hayata tutundu - Son Dakika
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Enkaz altından çıkarılan vatandaş Bakara Suresi'yle hayata tutundu

10.02.2023 12:17

Enkaz altından çıkarılan vatandaş Bakara Suresi'yle hayata tutundu Kahramanmaraş merkezli depremlerin 5. gününde enkaz altından arama kurtarma ekiplerince çıkarılan bir vatandaş Bakara Suresi'ni okuyarak hayata tutundu.

Enkaz altından çıkarılan vatandaş Bakara Suresi'yle hayata tutundu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerin 5. gününde enkaz altından arama kurtarma ekiplerince çıkarılan bir vatandaş Bakara Suresi'ni okuyarak hayata tutundu.

Polis Arama Kurtarma ekipleri tarafından ulaşılan şahıs sıkıştığı yerden çıkartılana kadar Bakara Suresi'nin 285 ve 286'ncı ayeti olan 'Amenerrasulü' duasını okudu. Şahısın 5. günün sonunda enkaz altından kurtarılma anlarında şoka girdiği görüntüler kameralara yansıdı.

Enkaz altından çıkartılan şahıs daha sonrasında sağlık ekipleri tarafından müşahede altına alındı.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Enkaz altından çıkarılan vatandaş Bakara Suresi'yle hayata tutundu - Son Dakika

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