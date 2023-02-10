Polis Arama Kurtarma ekipleri tarafından ulaşılan şahıs sıkıştığı yerden çıkartılana kadar Bakara Suresi'nin 285 ve 286'ncı ayeti olan 'Amenerrasulü' duasını okudu. Şahısın 5. günün sonunda enkaz altından kurtarılma anlarında şoka girdiği görüntüler kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Enkaz altından çıkarılan vatandaş Bakara Suresi'yle hayata tutundu - Son Dakika

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