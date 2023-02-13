Enkazdan çıkarılan genç: "En büyük asker işte bu asker" - Son Dakika
Üye Girişi

Enkazdan çıkarılan genç: "En büyük asker işte bu asker"

13.02.2023 18:51
Enkazdan çıkarılan genç: "En büyük asker işte bu asker"

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay Antakya'da enkazdan çıkarılırken "En büyük asker işte bu büyük asker" diyen gencin görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay Antakya'da enkazdan çıkarılırken "En büyük asker işte bu büyük asker" diyen gencin görüntülerini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Mehmetçiklerimiz tarafından Antakya'da enkazdan sağ olarak çıkarılan bir evladımız, 'En büyük asker işte bu asker!' diye bağırdı. Biz de diyoruz ki 'Mehmetçik için en büyük güç, işte bu sevgi!' Beraberiz Türkiye" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Milli Savunma Bakanlığı, Antakya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Enkazdan çıkarılan genç: 'En büyük asker işte bu asker' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:07 Hatay'da enkaz altından çıktı, Kütahya'da yangında hayatını kaybetti
17:29 Gözyaşlarıyla uğurlandı! Milli basketbolcu Nilay Aydoğan, toprağa verildi
17:54 Acı haberi TFF verdi! Hakem Adem Şahan ve ailesi depremde hayatını kaybetti
17:40 İstanbul Valiliği depremzedelere "Afetzede Kartı" verildiği iddialarını yalanladı
18:02 Gaziantep'te depremin etkisi ile 3 dev çukur oluştu
17:42 Atsu'nun takım arkadaşı Lobjanizde korku dolu anları anlattı: Gökyüzü parlıyordu ve korkunç bir ses geldi
17:20 Son Dakika: Antakya'da depremin 182'nci saatinde 13 yaşındaki Kaan enkazdan sağ çıkarıldı
17:12 Depremde büyük hasar alan Gaziantep'in Nurdağı ilçesi komple yıkılarak yeniden inşa edilecek
17:08 Enkazdan saatler sonra kurtarılan baba kızın buluşmasında gözyaşları sel oldu
17:08 Almanya'da depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri kundaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2023 18:55:52. #1.11#
SON DAKİKA: Enkazdan çıkarılan genç: "En büyük asker işte bu asker" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement