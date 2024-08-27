Epigenetik Koçluk Rehberliğinde Kronik Hastalıkların Tedavisinde Bireysel Yaşam Tarzı Planları Semineri - Son Dakika
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Epigenetik Koçluk Rehberliğinde Kronik Hastalıkların Tedavisinde Bireysel Yaşam Tarzı Planları Semineri

Epigenetik Koçluk Rehberliğinde Kronik Hastalıkların Tedavisinde Bireysel Yaşam Tarzı Planları Semineri

Düzce Üniversitesi Araştırma Dekanlığı tarafından düzenlenen Epigenetik Koçluk Rehberliğinde; Kronik Hastalıkların Tedavisinde Bireysel Yaşam Tarzı Planları başlıklı seminer gerçekleştirildi. Seminere Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. Serkan Torun, öğretim elemanları, sağlık çalışanları ve öğrenciler katıldı.

27.08.2024 18:40
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Düzce Üniversitemiz Araştırma Dekanlığı tarafından düzenlenen Epigenetik Koçluk Rehberliğinde; Kronik Hastalıkların Tedavisinde Bireysel Yaşam Tarzı Planları başlıklı seminer gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa; Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. Serkan Torun, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerif Demir, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Koca Çalışkan ile Araştırma Dekanı, Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Emine Tekin, öğretim elemanları, sağlık çalışanları ve öğrenciler katılım sağladı.

Çocuk Sağlığı Uzmanı ve Epigenetik Koçluk Kurucusu Doç. Dr. Gülsen Meral'ın bilgi ve deneyimlerini paylaştığı seminerin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Emine Tekin, davetli konuşmacı Doç. Dr. Gülsen Meral'in kariyer geçmişinden bahsederek, Düzce Üniversitesi'nin davetini kabul ettiği için kendisine teşekkürlerini sundu.

Konuşmasını yapmak için kürsüye davet edilen Rektör Nedim Sözbir ise; Epigenetik alanında yapılan çalışmaların önemine değinerek, mühendislik alanında olduğu gibi insan bedeninin de bir sistem üzerine kurulduğunu, dolayısıyla bu sisteme uygun hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Bireysel yaşam tarzının genlerimiz üzerindeki etkisinin olduğunu hatırlatan Sözbir, sağlıklı çocuklar yetiştirebilmek ve daha sağlıklı yaşayabilmek için Epigenetiğin bilinmesi gerektiğini vurguladı.

"Kişiye özel beslenme ve yaşam tarzı sağlayarak hastalıklardan korunabiliriz"

Çocuk Sağlığı Uzmanı ve Epigenetik Koçluk Kurucusu Doç. Dr. Gülsen Meral, Epigenetik'in (Hassastıp) kişiyi genetiğe göre analiz ettikten sonra tedavi yöntemlerinin geliştirildiğini söyleyerek, hassas tıp ile birlikte kişiye özel beslenme, yaşam tarzı sağlayarak hastalıklardan korunabileceğini vurguladı. Besinlerin genler üzerinde ifadelenmeler denilen epigenetik değişikliklere yol açtığını hatırlatan Gülsen Meral, örneğin kanser önleyici bir genin çalışmadığında, kişinin kansere yatkınlığının da artabileceğini vurguladı.

Bir diğer önemli konunun ise nutriepigenom olduğunu dile getiren misafir konuşmacı, kişinin anne karnında başlayan programlanmasında; annenin çevre şartları, yaşadığı olaylar, kullandığı vitaminler, bağırsak florasının bebeğin programını etkilediğini söyledi. "Bizler aslında ananelerimizin yedikleriyiz" diyen Doç. Dr. Gülsen Meral, anneannelerimizin beslenme türünün ve yaşadığı yerin bizim gen haritamızı belirlediğini vurguladı.

"Gelecek nesilleri böyle kurtarabiliriz"

Besinlerle; epigenetikte genler üzerinde olumlu ya da olumsuz değişiklikler yapılabileceğini vurgulayan Çocuk Sağlığı Uzmanı ve Epigenetik Koçluk Kurucusu Doç. Dr. Gülsen Meral, "Gelecek nesilleri kurtarmak istiyorsak bizim bu konu üzerinde farkındalık oluşturmamız gerekiyor" dedi.

Sağlıklı yaşayabilmek için kişisel ritmin kurulması gerektiğine vurgu yapan Doç. Dr. Meral, beslenmenin yanı sıra hangi egzersizin yapılacağının da kişiye özel olması gerektiğinin altını çizdi. Genler üzerinde yapılan çalışmayla istenilen yerde yaşlandırma ya da gençleştirme yapılabileceğini de söyleyen Meral, kendisine bu fırsatı verenlere ve seminer katılımcılarına teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Seminer, yaptığı başarılı çalışmaları ve sunumu için Gülsen Meral'e Rektör Sözbir'in teşekkür plaketi vermesinin ardından sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Epigenetik Koçluk Rehberliğinde Kronik Hastalıkların Tedavisinde Bireysel Yaşam Tarzı Planları Semineri - Son Dakika

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