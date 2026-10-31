Erasmus öğrencileri Sivas'ta kangallara hayran kaldı, yavrular ilgi gördü - Son Dakika
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Erasmus öğrencileri Sivas'ta kangallara hayran kaldı, yavrular ilgi gördü

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Erasmus öğrencileri Sivas\'ta kangallara hayran kaldı, yavrular ilgi gördü
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Erasmus öğrencileri Sivas\'ta kangallara hayran kaldı, yavrular ilgi gördü
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Sivas'ta Erasmus kapsamında kangalları gören yabancı uyruklu öğrenciler, 12 gün önce doğan yavrulara ilgi gösterirken büyüklere temkinli yaklaştı. Yetiştirici Hüseyin Yıldız, geçen seneden bu seneye yaklaşık 28 bin ziyaretçi geldiğini, kangalların turizm elçisi olduğunu söyledi.

Sivas'ın dünyaca ünlü markası olan kangal köpeklerini görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler hayran kaldı. Yavru kangallarla yakından ilgilenen öğrenciler, büyük kangallara ise yaklaşmakta zorlandı.

Cesareti, sadakati ve koruma içgüdüsü ile dünyaya nam salan kangal köpekleri turizm elçisi olmaya devam ediyor. Erasmus projesi çerçevesinde Sivas'ta bir dizi ziyarete katılan yabancı uyruklu öğrenciler, dünyanın en iyi sürü koruma köpeği olarak bilinen kangalları görmek istedi. Uzman kangal köpeği yetiştirici Hüseyin Yıldız'ı ziyaret eden öğrenciler, hayranlıklarını gizleyemedi. 12 gün önce doğan yavru kangalları yakından inceleyen öğrenciler, heybetli olanlara temkinli yaklaştı. Yabancı uyruklu öğrencilerin hayranlıkları, objektiflere yansıdı. Daha önce kangal köpeklerini yakından görmediklerini söyleyen öğrenciler; yavruların şirin, büyüklerin ise ürkütücü olduğunu söyledi.

"Kangallara inanılmaz sevgi beslemeye başladılar"

Kangal köpeklerinin Sivas için turizm elçisi olduğunu ifade eden uzman kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, "Uluslararası sektöre hizmet etmesinden ve turizm elçisi olmasından dolayı Kangallarla gurur duyuyorum. Bizim buraya geçen seneden bu seneye, yaklaşık 28 bin ziyaretçi geldi. Yani bunlar Avrupa'ya, Amerika'ya ve aynı zamanda Uzak Doğu'ya ülkemizi çok doğru temsil eden bir ırkımız. Ben her zaman şunu söylüyorum: Kangal, Sivas'ın tanıtım noktasında turizm elçisidir. Kangallara inanılmaz sevgi beslemeye başladılar ve sevgi onlar için çok önemli. Ama karşılaştırdıkları zaman, yani bu 15-20 günlük veya bir yaşında bu kadar oluyor deyince tabii ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Kangal, malum biliyorsunuz, o küçük yavru, kucağındaki yavru ne kadar sevimli, ne kadar masumsa büyüyünce de bir o kadar sahipkar ve bir o kadar masumdur sahibine. Çok da ilgi gördü, çok da sevdiler. Umuyorum kendi ülkelerinde Sivas'ımızın adını yine bir turizm elçisi olarak bu kadim mirasları tanıtmaya devam edeceklerdir" dedi.

Kaynak: İHA
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