Erasmus+ Toplantısı Atatürk Üniversitesi'nde Düzenlendi - Son Dakika
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Erasmus+ Toplantısı Atatürk Üniversitesi'nde Düzenlendi

Erasmus+ Toplantısı Atatürk Üniversitesi\'nde Düzenlendi

Atatürk Üniversitesi, Erasmus+ projeleri hakkında bilgilendirme toplantısına ev sahipliği yaptı.

21.01.2025 09:23
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Atatürk Üniversitesi, Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı'nın katılımıyla düzenlenen Erasmus+ Merkezi Projeler Bilgilendirme Toplantısına ev sahipliği yaptı.

Kültür Merkezi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonunda gerçekleşen toplantıya, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu başta olmak üzere üniversite üst yönetimi, Ulusal Ajans yetkilileri, akademisyenler ve öğrenciler katılım sağladı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Gül, Atatürk Üniversitesinin uluslararasılaşma misyonu doğrultusunda hayata geçirilen projelerden bahsederek, uluslararası iş birliklerinin üniversitenin gelişimine olan katkılarını vurguladı.

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı ise, Erasmus+ programının yeni dönemde daha geniş bir bütçe ile destekleneceğini belirterek, akademik hareketliliğin artırılmasına yönelik her türlü talebin değerlendirileceğini ifade etti. Astarcı, projelerin hem kurumlar hem de bireyler için sunduğu fırsatlara dikkat çekti.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin Araştırma Üniversitesi statüsüne ulaştıktan sonra artan sorumluluklarına değindi. Küresel rekabetin önemine vurgu yapan Hacımüftüoğlu, uluslararası değişim programlarının akademisyenler ve öğrenciler için kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu belirterek, üniversite yönetimi olarak bu doğrultuda gereken tüm desteğin üniversite mensuplarına sağlanacağına vurgu yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından bilgilendirme sunumlarına geçildi. Türkiye Ulusal Ajansı İletişim Koordinatörü Dr. Rana Kasapoğlu Önder, "Merkezi Projelerin Erasmus+ Programındaki Yeri ve Politika Öncelikleri" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Damla Erdem ise "Erasmus+ Öğretmen Akademileri Projeleri" ve "Erasmus+ Mesleki Mükemmelliyet Projeleri" hakkında bilgi verdi. Dr. Handan Boyar ise "Jean Monnet Projeleri" ve "Erasmus+ Mundus Projeleri" başlıklı sunumlarını yaptı.

Program, katılımcılardan gelen soruların uzmanlar tarafından yanıtlanmasının ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erasmus+ Toplantısı Atatürk Üniversitesi'nde Düzenlendi - Son Dakika

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