Erbakan anma törenine Sema Silkin Ün katıldı

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın, vefatının 14. yılında kabri başında düzenlenen anma törenine katıldı.
Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın, vefatının 14. Yılında İstanbul Zeytinburnu ilçesi Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine katıldı. Anma etkinliğinde Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden Milletvekili Sema Silkin Ün, "Bayrağını açtığı Milli Görüş hareketiyle, hepimize bu dünyadaki asli vazifemizi hatırlatan Erbakan Hocamıza rahmet olsun. O'nun hayatı iman ve cihattı. ve hakiki zafer de O'nundu. Mekanın cennet olsun Hocam" ifadelerine yer verdi. - DENİZLİ
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