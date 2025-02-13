Erbakan Torbalı'da Hükümeti Eleştirdi

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(İZMİR) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Torbalı'da düzenlenen Anadolu Buluşmaları programında, partilileri ile bir araya geldi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kocaeli ve Konya Milletvekili ile katıldığı Anadolu Buluşlamasında hükümeti eleştirdi ve erken seçim istedi. İktidara yürüdüklerini dile getiren Erbakan, şöyle konuştu:

"Yeniden Refah Partimiz milli görüş sayesinde şahlanıyor. Milli görüş yıldızının parlamasıyla adım adım iktidara yürüyoruz. Partimizi diğerlerinden farklı kılan milli görüş yıldızı ne demektir. Milli görüş; Kıbrıs harekete gerçekleştiren cesaret, tarihte ilk defa incirlik üssünü kapatan cesaret, işçiye, memura ve emekliye Cumhuriyet tarihinde en yüksek maaş zamlarını veren bereket demektir. Böyle bir milli görüş yıldızının sayesinde Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi oluyoruz."

"Nereden nereye ve hayaldi gerçek oldu, diyoruz"

Asgari ücretliye, emekliye 2025 yılında yine çile düştüğünü dile getiren Erbakan, "Bireysel kredi ve kredi kartı borçları Erdoğan döneminde arttı. Bankalara borçlanan vatandaşlar borçlarını ödeyemedikleri için takibe alındı. Takibe giren vatandaşlarımızın sayısı 2 milyon 558 bine ulaştı. 2 milyon 558 bin vatandaş kredi kartı ve bireysel kredi borçlarını ödeyemediği için yasal takibe uğramış. 90 günlük yasal süre dolmadığı için borcunu ödeyemediği halde henüz takibe düşmemiş olanlar da 3 milyon 933 bin. Toplam 6,5 milyon vatandaşımız kredi kartı ve bireysel kredi borçlarını ödeyememekten muzdarip hale gelmiş. Bu da Türkiye'de hane halkının borç yükünün nasıl arttığını ve artık alım gücünün ödeme gücünün de ortadan tamamen kalktığının bir göstergesi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın il ziyaretlerinde çocuklara harçlık olarak 200 liralık banknotları dağıtıyor. Eskiden çocuklara, harçlık olarak 5 liralık, 10 liralık, 20 liralık banknotlar verilirken bugün bizzat Sayın Cumhurbaşkanın 200 liralık banknotları harçlık olarak vermek durumunda kalıyor. Banknotumuz Türk liramız, paramız bu hale gelmiş. Asgari ücretimizin ne hale geldiğinin göstergesi de Cumhuriyet altının fiyatının asgari ücretin üzerine çıkmış olması. Bugün geldiğimiz noktada 'nereden nereye ve hayaldi gerçek oldu' diyoruz. Eskiden 'asgari ücretle üç altın, dört altın, beş altın alıyoruz, hatta bir kısmını da tasarruf için bir kenara koyuyoruz' diyen vatandaşlarımız bugün asgari ücretle artık bir tane altını dahi alamayacak noktaya gelmiş" diye konuştu.

"Sandık geldiği zaman bu millet ferasetle hareket edecektir"

İktidarın gündem değiştirme çalışması yaptığını söyleyen Erbakan şunları söyledi:

"22 bin askeri ücret 14 bin emekli maaşı ile bu gün Türkiye'de %80'i yoksulluk sınırının altında. %45 ise açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor. İstanbul halkının %51'i son bir ayda canı çektiği halde bir gıda ürününü alamadım diyor. Şırnak'ta, Hakkari'den bahsetmiyorum. Tabii oralarda da böyle olmaması lazım ama İstanbul Türkiye'nin ekonomik anlamda en gelişmiş şehri. Türkiye'de halkın durumu bu. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Her ne kadar gündem değiştirme çalışmaları yapsa bile kendilerine yakın gazetelerin köşe yazarları bile yavaş yavaş eleştirilere başlıyorlar. Bizim çağrımız, bu şartlar altında iktidarın erken seçim kararını almasıdır ve sandığı milletin önüne getirmesidir. İnşallah bu sandık geldiği zaman bu millet ferasetle hareket edecektir. Görevi Milli Görüşe, onun temsilcisi yeniden Refah Parti'mize verecektir ve Yeniden Refah Partimiz de Milli Görüş ruhuyla aynen geçmişte olduğu gibi ekonomiyi yeniden düze çıkartacaktır."