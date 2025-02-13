Erbakan Torbalı'da Hükümeti Eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erbakan Torbalı'da Hükümeti Eleştirdi

Geniş Video İzle

Yeniden Refah Partisi Başkanı Fatih Erbakan, partisinin iktidara yürümesi için erken seçim istedi.

13.02.2025 23:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Torbalı'da düzenlenen Anadolu Buluşmaları programında, partilileri ile bir araya geldi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kocaeli ve Konya Milletvekili ile katıldığı Anadolu Buluşlamasında hükümeti eleştirdi ve erken seçim istedi. İktidara yürüdüklerini dile getiren Erbakan, şöyle konuştu:

"Yeniden Refah Partimiz milli görüş sayesinde şahlanıyor. Milli görüş yıldızının parlamasıyla adım adım iktidara yürüyoruz. Partimizi diğerlerinden farklı kılan milli görüş yıldızı ne demektir. Milli görüş; Kıbrıs harekete gerçekleştiren cesaret, tarihte ilk defa incirlik üssünü kapatan cesaret, işçiye, memura ve emekliye Cumhuriyet tarihinde en yüksek maaş zamlarını veren bereket demektir. Böyle bir milli görüş yıldızının sayesinde Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi oluyoruz."

"Nereden nereye ve hayaldi gerçek oldu, diyoruz"

Asgari ücretliye, emekliye 2025 yılında yine çile düştüğünü dile getiren Erbakan, "Bireysel kredi ve kredi kartı borçları Erdoğan döneminde arttı. Bankalara borçlanan vatandaşlar borçlarını ödeyemedikleri için takibe alındı. Takibe giren vatandaşlarımızın sayısı 2 milyon 558 bine ulaştı. 2 milyon 558 bin vatandaş kredi kartı ve bireysel kredi borçlarını ödeyemediği için yasal takibe uğramış. 90 günlük yasal süre dolmadığı için borcunu ödeyemediği halde henüz takibe düşmemiş olanlar da 3 milyon 933 bin. Toplam 6,5 milyon vatandaşımız kredi kartı ve bireysel kredi borçlarını ödeyememekten muzdarip hale gelmiş. Bu da Türkiye'de hane halkının borç yükünün nasıl arttığını ve artık alım gücünün ödeme gücünün de ortadan tamamen kalktığının bir göstergesi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın il ziyaretlerinde çocuklara harçlık olarak 200 liralık banknotları dağıtıyor. Eskiden çocuklara, harçlık olarak 5 liralık, 10 liralık, 20 liralık banknotlar verilirken bugün bizzat Sayın Cumhurbaşkanın 200 liralık banknotları harçlık olarak vermek durumunda kalıyor. Banknotumuz Türk liramız, paramız bu hale gelmiş. Asgari ücretimizin ne hale geldiğinin göstergesi de Cumhuriyet altının fiyatının asgari ücretin üzerine çıkmış olması. Bugün geldiğimiz noktada 'nereden nereye ve hayaldi gerçek oldu' diyoruz. Eskiden 'asgari ücretle üç altın, dört altın, beş altın alıyoruz, hatta bir kısmını da tasarruf için bir kenara koyuyoruz' diyen vatandaşlarımız bugün asgari ücretle artık bir tane altını dahi alamayacak noktaya gelmiş" diye konuştu.

"Sandık geldiği zaman bu millet ferasetle hareket edecektir"

İktidarın gündem değiştirme çalışması yaptığını söyleyen Erbakan şunları söyledi:

"22 bin askeri ücret 14 bin emekli maaşı ile bu gün Türkiye'de %80'i yoksulluk sınırının altında. %45 ise açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor. İstanbul halkının %51'i son bir ayda canı çektiği halde bir gıda ürününü alamadım diyor. Şırnak'ta, Hakkari'den bahsetmiyorum. Tabii oralarda da böyle olmaması lazım ama İstanbul Türkiye'nin ekonomik anlamda en gelişmiş şehri. Türkiye'de halkın durumu bu. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Her ne kadar gündem değiştirme çalışmaları yapsa bile kendilerine yakın gazetelerin köşe yazarları bile yavaş yavaş eleştirilere başlıyorlar. Bizim çağrımız, bu şartlar altında iktidarın erken seçim kararını almasıdır ve sandığı milletin önüne getirmesidir. İnşallah bu sandık geldiği zaman bu millet ferasetle hareket edecektir. Görevi Milli Görüşe, onun temsilcisi yeniden Refah Parti'mize verecektir ve Yeniden Refah Partimiz de Milli Görüş ruhuyla aynen geçmişte olduğu gibi ekonomiyi yeniden düze çıkartacaktır."

Kaynak: ANKA

Fatih Erbakan, Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Torbalı, Yerel, Refah, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erbakan Torbalı'da Hükümeti Eleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:33 İstanbul’da CHP’li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama İstanbul'da CHP'li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama
23:17 Acil müdahale esnasında fiyat pazarlığı yapan hastanenin biriminin faaliyetleri durduruldu Acil müdahale esnasında fiyat pazarlığı yapan hastanenin biriminin faaliyetleri durduruldu
22:16 Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor’un cezası belli oldu Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası belli oldu
21:43 Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30’dan fazla yaralı Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30'dan fazla yaralı
21:41 PKK elebaşı Öcalan’dan Cemil Bayık’a mektup PKK elebaşı Öcalan'dan Cemil Bayık'a mektup
09:18 İlyas Yalçıntaş’a ’hakaret’ suçundan para cezası İlyas Yalçıntaş'a 'hakaret' suçundan para cezası
09:07 Bütün ülke Halil Umut Meler’i konuşuyor Bütün ülke Halil Umut Meler'i konuşuyor
09:06 Selçuk Özdağ’dan yıllar sonra gelen Meral Akşener itirafı 2019’da bakın ne demiş Selçuk Özdağ'dan yıllar sonra gelen Meral Akşener itirafı! 2019'da bakın ne demiş
09:03 Vicdansız baba, bebeğini poşete sarıp sokağa attı Vicdansız baba, bebeğini poşete sarıp sokağa attı
09:01 Eşiyle tartışan adam kayınvalidesinin evini yaktı Eşiyle tartışan adam kayınvalidesinin evini yaktı
08:53 Kızılcık Şerbeti’nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular Kızılcık Şerbeti'nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular
08:49 ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü
08:32 Sinem Kobal’dan ’Aile Albümü’ paylaşımı Sinem Kobal'dan 'Aile Albümü' paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 00:02:44. #1.12#
SON DAKİKA: Erbakan Torbalı'da Hükümeti Eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.