Erciş'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü - Son Dakika

Erciş'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü

VAN – Van'ın Erciş ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Kaymakamlık önündeki Atatürk büstüne çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, daha sonra Tenzile Ana İlk ve Ortaokulunun bahçesinde devam etti. Programda konuşan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş ilçesinin kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünü büyük bir gurur ve kıvançla kutladıklarını belirterek, "Siz değerli Ercişli hemşehrilerimi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün 1 Nisan, yiğit ve kahramanlar kenti Erciş'in düşman işgalinden, zülüm ve gözyaşından, namus ve ahlak yoksunlarının bitmeyen zalim ideallerinden, hunharca yapılan katliamlardan kurtuluşunun yıl dönümü. Düşman ve işgalci çetelerinin ve destekçilerinin zulmünden 1 Nisan 1918'de silahlı kuvvetlerimizin öncülüğünde hemşehrilerimiz büyük bir kahramanlık destanı yazmışlardır. Tüm Ercişli hemşehrilerimin kurtuluş gününü tebrik ediyor, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet minnet ve saygıyla anıyorum" dedi.

Program, şiirlerin okunması, skeç gösterisi ve türkülerin seslendirilmesiyle son buldu

Programa Erciş Kaymakamı ve Erciş Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak ve kurum amirleri katıldı.