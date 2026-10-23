Erciş'te 7.2'lik depremin 15. yılında 644 kişi dualarla anıldı - Son Dakika
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Erciş'te 7.2'lik depremin 15. yılında 644 kişi dualarla anıldı

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Erciş\'te 7.2\'lik depremin 15. yılında 644 kişi dualarla anıldı
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Erciş\'te 7.2\'lik depremin 15. yılında 644 kişi dualarla anıldı
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Van'ın Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011'deki 7.2 büyüklüğündeki depremin 15. yılında hayatını kaybedenler anıldı. Depremde 644 kişinin öldüğü anmada mezarlara karanfil bırakıldı, fotoğraf sergisi açıldı ve mevlit okutuldu.

Van'ın Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar, depremin 15. yılında anıldı.

Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin 15. yıl dönümünde hayatını kaybedenler için çeşitli anma programları düzenlendi. Anma töreni çerçevesinde Erciş Kaymakamı Ahmet Çelik ile kurum amirleri, Beyazıt Mahallesi'nde bulunan Seyit Muhammed Kabristanlığını ziyaret ederek, depremde yaşamını yitirenlerin mezarlarına karanfil bıraktı. İlçe Müftüsü Muhammet Divani tarafından yapılan duanın ardından kaymakamlık önünde 'Erciş Depremi' konulu fotoğraf sergisi açıldı. Yine kaymakamlık önünde Kızılay tarafından çorba ikramı yapılarak, Kızılay kan bağış aracına kan bağışı yapıldı.

Kara Yusuf Paşa Camii'nde depremde vefat edenler için mevlit okutularak, dua yapıldı. Mezarlık ziyaretinde kızını kaybeden bir babayı gören Kaymakam Ahmet Çelik, yakından ilgilendiği vatandaşı teselli etti.

Kızılay Erciş Şube Başkanı Kurbani Özdaş, 23 Ekim 2011'de 7.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını hatırlatarak, "Bu depremde 644 vatandaşımızı kaybettik. İlçemizde çeşitli anma programları düzenlendi" dedi.

Anma programına Erciş Kaymakamı Ahmet Çelik, 108. Topçu Alay Komutanı Topçu Albay Özgür Arman, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Özcoşar, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Murat Geniş, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Coşkun, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA
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