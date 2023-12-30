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Erciş'te 'Filistin'e özgürlük İsrail'e lanet' yürüyüşü - Son Dakika
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Erciş'te 'Filistin'e özgürlük İsrail'e lanet' yürüyüşü

Van'ın Erciş ilçesinde 'Filistin'e özgürlük İsrail'e Lanet' yürüyüşü düzenlendi. Erciş Sivil İnisiyatifi öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüş, DSİ ilçe Müdürlüğüne kadar devam etti. Yürüyüşte yapılan konuşmalarda Filistinlilere yapılan zulme tepki gösterildi ve İsrail'e destek olmanın terör anlamına geldiği vurgulandı. Amerikalı bir katılımcı ise İsrail'e olan tepkisini dile getirerek Filistin'in yanında yer aldığını belirtti.

Erciş\'te \'Filistin\'e özgürlük İsrail\'e lanet\' yürüyüşü
30.12.2023 - 18:33,
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Erciş'te 'Filistin'e özgürlük İsrail'e lanet' yürüyüşü

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde 'Filistin'e özgürlük İsrail'e Lanet' yürüyüşü düzenledi.

Kaymakamlık binası önünde Erciş Sivil İnisiyatifi öncülüğünde düzenlenen yürüyüş, DSİ ilçe Müdürlüğüne kadar devam etti. Burada bir konuşma yapan Erciş Sivil İnisiyatif Sözcüsü Fuat Kılınç, Filistinlilere yapılan zulme tepki göstermek amacıyla böyle bir etkinliğin düzenlendiğini ifade ederek, "Filistinli kardeşlerimizin, dinini, namusunu, vatanını ve bayrağını korumak için kendilerini feda etmekten başka çareleri kalmamıştır. Bunu da en iyi anlayacak olan asil milletimizdir. Filistinlilerin meşru müdafaa eylemlerine "terör" demek, İsrail'e destek olmak demektir. Filistinli kardeşlerimiz, kuşatılmışlık içinde nefes alamaz haldedirler. Hayatlarını idame ettirmek için her türlü çıkış yolunu denemeleri meşrudur ve insani haklarıdır. Vicdan sahibi herkesi, işgalci, diktatör ve küresel ittifaka karşı, Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesinin yanında yer almaya davet ediyoruz" dedi.

Amerikalı Can Zack Crist ise yaptığı kısa konuşmasunda, "Benim ismim Can Zack Crist. Erciş'tekiler ise 'Zekeriya' olarak beni tanıyor. Aslen Amerikalıyım ama sonradan Müslüman oldum. İsrail'e sonsuz destek verdiği için ülkemi lanetliyorum ve kınıyorum. Yaşasın Filistin. Yaşasın Gazze. Allah şehadetlerini kabul eylesin, dirençlerini daim eylesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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