Mehmetçik Kayseri'de 1'inci Komando Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen Erciyes-2025 Tatbikatı seçkin gözlemci gününde hünerlerini sergiledi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev yapan Kayseri 1. Komando Tugayı tarafından 12 Mayıs'ta başlatılan Erciyes-2025 Tatbikatı, seçkin gözlemci günü ile devam etti. 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından CN-235 CASA tipi uçağa binen toplam 265 paraşütçü komando, İncesu ilçesi yakınlarındaki Şehit Teğmen Hasan Bak Atma ve Atlama Sahası'na 4 bin metreden iniş yaptı.

Paraşütçü komandolar, temsili düşman muharebe merkezine operasyon düzenleyerek, teröristlerden arındırılan bölge SİHA ile vuruldu. Düşman bölgesine helikopterle indirilen toplarla da bölgenin hakim noktasındaki hedefler imha edildi. - KAYSERİ