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"Erciyes bu sezon yeni rekorlara koşacak" - Son Dakika

"Erciyes bu sezon yeni rekorlara koşacak"

04.10.2021 10:07

Türkiye'nin önemli kış sporları merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken; Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Erciyes'te yine her sene olduğu gibi yeni bir rekora koşacak kış mevsimini idrak edeceğiz" dedi.

Türkiye'nin önemli kış sporları merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken; Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Erciyes'te yine her sene olduğu gibi yeni bir rekora koşacak kış mevsimini idrak edeceğiz" dedi.

Türkiye'nin en en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda, yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, sezon hazırlıklarının yıl boyu kesintisiz devam ettiğini belirterek; "Erciyes özellikle kış döneminde birçok faaliyete ev sahipliği yapıyor. Nerdeyse farklı bir eyalet gibi birçok hizmet veriyor. Misafirlerimiz buraya gelerek kayak yapıyorlar, konaklıyorlar, yiyorlar ve içiyorlar ama bunun belediye ile alakalı çok farklı boyutları mevcut. Yani atık suyundan içme suyuna varıncaya kadar, hava kirliliğinden, asayişinden, trafiğine varıncaya kadar çok geniş bir yelpazede hizmet üretiliyor Erciyes Kayak Merkezimizde. Biz de genel itibari ile kış bitmeden bir sene sonraki kışın hazırlıklarına başlıyoruz. Tabi ki burada bizim açımızdan önemli olan can taşıdığımız, teleferik diye tabir ettiğimiz gondollarımızın tamir ve bakımıdır. Kar kalkmadan bir sene sonranın faaliyetlerine başlıyoruz, teker teker bütün hatlarımızı yaz boyu tamir ve bakıma alıp, aşınan ve değişmesi gereken parçaları değiştiriyoruz. Onarımlar yapıyoruz. Bu da bir sene sonraki kışa kadar devam ediyor. Çünkü Erciyes büyük bir kayak merkezi, çok sayıda teleferiğimiz mevcut. Aslında bu durum hazırlık sürecini başlı başına 8 aya kadar uzatıyor. Bunun yanında biliyorsunuz ki dağlar canlı bir organizma, kış boyu yağmurlardan, eriyen kardan ilkbaharda ve yazda pistlerde deformasyonlar oluyor, kaya yuvarlanmaları oluyor, yeni pistler açma imkanımız oluyor. Yaz boyunca bunlarla uğraşıyoruz. Yeni pistlerimizi açıyoruz ve mevcut pistlerin rehabilitasyonunu yapıyoruz. Öte yandan işaretlemeler ve filelemeler bizim açımızdan güvenlik boyutuyla çok önem taşıyor. Bu faaliyetlerimizi yaz boyu devam ettiriyoruz. Ayrıca konaklama ayağına baktığımız zaman neredeyse bütün otellerimize baktığımızda zaman bulamadıkları hizmetleri, tamiri, bakımı ve revizyonu yazın gerçekleştiriyorlar. Birçok otelimiz şu anda hala revizyon işlemlerine devam ediyorlar. Yeni açılan otellerimiz bu sezonu yakalamak için çok yoğun bir çalışma içerisine girmiş durumda ve inşallah çok kaliteli, Erciyes'e yakışan güzellikte yeni markaların olacağı bir kış geçireceğiz. Bir taraftan karayollarımı, büyükşehir belediyemiz, KASKİ'miz hatta, İl Sağlık Müdürlüğü bütün boyutlarıyla Erciyes'te kış gelmeden çalışmalarını nihayetlendirmek ve Erciyes'e tüm dünyadan ve ülkemizden gelecek misafirlerimize iyi ve kaliteli bir hizmet sunmak için çaba sarf ediyorlar. Biz Erciyes A.Ş. olarak yaz boyu çalışmalarımızı hiç hız kesmeden devam ettiriyoruz" dedi.

Bu sezon Erciyes'e Latin Amerika, Avusturya, İsviçre gibi ülkelerden yeni misafirlerin geleceğini, Rusya, Ukrayna, Polonya gibi ülkelerden charter uçak seferlerinin devam edeceğini aktaran Cıngı, "Tabi ki charterlar ile çok sayıda ülkeden Erciyes'e misafir geliyor ama biz dünya da hem riski azaltmak hem de farklı insanlara da Erciyes'i göstermek maksadıyla pazarlama faaliyetlerimize de devam ediyoruz. Yaz boyu diyaloglarımız sürekli devam ediyor, fuarlara katılıyoruz, sunumlar yapıyoruz. Dolayısı ile inşallah gelecek kış için Latin Amerika'dan, Avusturya'dan, İsviçre'den yeni misafirlerin geleceği bununla birlikte geçtiğimiz yıllardan süre giden Rusya, Ukrayna, Polonya gibi ülkelerden charterlar ile misafirler gelecek. Pandemiye rağmen inşallah korktuğumuz olmayacak, inşallah yeni kapanmalar olmayacak. Aşılama oranımız arttıkça ülkemiz pandemi belasından da biran önce kurtulacak diye dua ediyoruz. Erciyes'te yine her sene olduğu gibi yeni bir rekora koşacak kış mevsimini idrak edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Erciyes bu sezon yeni rekorlara koşacak
Erciyes bu sezon yeni rekorlara koşacak
Erciyes bu sezon yeni rekorlara koşacak

Murat Cahid Cıngı, Kayak Merkezi, Türkiye, Erciyes, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Erciyes bu sezon yeni rekorlara koşacak' - Son Dakika


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