Başkan Büyükkılıç, Erciyes’e kar yağdığını duyurdu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'e kar yağdığını duyurdu.

Haberi sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Büyükkılıç; "Güzel bir cumartesi sabahında Erciyes manzaralı Ali Dağı'nda Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın ile yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Sezonun ilk kar yağışının gerçekleştiği Erciyes'imiz bir başka güzel görünüyor. Bereketli bir sezon olsun inşallah" ifadelerini kullandı.