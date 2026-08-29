Başkan Büyükkılıç, Erciyes’e kar yağdığını duyurdu
Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'e sezonun ilk kar yağışının düştüğünü duyurdu. Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile Ali Dağı'nda yürüyüş yaptığını ve Erciyes'in karla kaplı manzarasını sosyal medyadan paylaştığını belirtti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'e kar yağdığını duyurdu.
Haberi sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Büyükkılıç; "Güzel bir cumartesi sabahında Erciyes manzaralı Ali Dağı'nda Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın ile yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Sezonun ilk kar yağışının gerçekleştiği Erciyes'imiz bir başka güzel görünüyor. Bereketli bir sezon olsun inşallah" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Yerel › Başkan Büyükkılıç, Erciyes’e kar yağdığını duyurdu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?