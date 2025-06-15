Erciyes Kayak Merkezi\'nde Hatıra Ormanı Açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş.'nin kayak ve kış turizmi hizmetini başta Kayseri olmak üzere tüm dünyaya sunduğu Erciyes Kayak Merkezi'nde Erciyes A.Ş. ile Kayseri Model Fabrika tarafından fidan dikimi gerçekleştirilerek, oluşturulan Kayseri Model Fabrika Hatıra Ormanı'nın açılışı yapıldı.

Kayseri'nin turizm alanında dünyaya açılan kapısı ve turizmin lokomotifi konumundaki değeri Erciyes, kış ve doğa turizminin gözdesi olmaya devam ederken, öte yandan ise Erciyes'in yeşil bir dokuya sahip olması için de kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde ağaçlandırma faaliyetleri düzenleniyor. Bu kapsamda Erciyes A.Ş. ve Kayseri Model Fabrika iş birliğinde, Erciyes'teki Tekir Kapı bölgesine fidan dikimi gerçekleştirilerek çevreci, anlamlı bir katkı sunuldu ve kesilen kurdele ile Kayseri Model Fabrika Hatıra Ormanı'nın açılışı yapıldı. Düzenlenen fidan dikim etkinliği ile açılışa Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Kayseri Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, Model Fabrika Müdürü Salih Yalçın, KAYEMA Vakfı Başkanı Erdoğan Doğan ve ağaçlandırma faaliyetlerine destek olan iş insanları katıldı. Huş ve sarı çam türünde toplam bin 500 fidanın toprakla buluştuğu anlamlı çalışma ile Erciyes'in doğası da gözetilmiş oldu. Program kapsamında, ağaç dikimi için protokol imzalanarak doğaya kalıcı bir katkı sağlandı.

Kayseri'nin doğa ve turizm değeri Erciyes'te, Erciyes A.Ş. öncülüğünde, iş birliği sağlayan kurum, kuruluşlar ile birlikte, Erciyes'i yeşillendirme çerçevesinde bugüne kadar dağ genelinde 7 milyonun üzerinde fidan dikilerek doğal bitki dokusu desteklendi. - KAYSERİ