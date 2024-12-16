Erciyes Kayak Merkezi\'nde Kar Sevinci

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Türkiye'nin en önemli kış sporları merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde yağan kar tatilcilerin yüzünü güldürdü.

Kayseri'nin bazı bölgelerinde gece saatlerinden itibaren yağan kar yağışı Erciyes'te de etkili oldu. Kayak sezonunu erken açan Erciyes Kayak Merkezi'nde gün boyu yağan kar, hem işletmecilerin hem de kayakseverlerin yüzünü güldürdü.

Erciyes Kayak Merkezi; geçtiğimiz hafta sonu yerli ve yabancı 70 bin ziyaretçiyi ağırlarken, farklı zorluklardaki pistlerle de her kesime hitap etme özelliğini taşıyor. Öte yandan, karayolları ekipleri de yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - KAYSERİ