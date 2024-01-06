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Erciyes Kayak Merkezi'nde Kayakçılar Pistleri Dolduruyor - Son Dakika
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Erciyes Kayak Merkezi'nde Kayakçılar Pistleri Dolduruyor

Türkiye'nin önemli kış merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde sezonun açıldığı Tekir Kapı'da kayakçılar pistleri boş bırakmıyor. Hem yerli hem de yabancı turistler yoğun ilgi gösterdikleri Erciyes Kayak Merkezi'nde kış sporlarını yaparken, diğer yandan da Erciyes'in temiz havasının ve manzarasının tadını çıkarıyor. Kayserili bir turist ise Erciyes'e hava almaya geldiklerini ve burada eğlendiklerini belirterek herkesi Erciyes'e davet ediyor.

Erciyes Kayak Merkezi\'nde Kayakçılar Pistleri Dolduruyor
06.01.2024 - 10:11,
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Türkiye'de kış turizminin önemli merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde kayakçılar pistleri dolduruyor.

Türkiye'nin önemli kış merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde sezonun açıldığı Tekir Kapı'da kayakçılar pistleri boş bırakmıyor. Hem yerli hem de yabancı turistler yoğun ilgi gösterdikleri Erciyes Kayak Merkezi'nde kış sporlarını yaparken, diğer yandan da Erciyes'in temiz havasının ve manzarasının tadını çıkarıyor.

Ailesi ile birlikte Erciyes'e hava almaya geldiğini söyleyen Necmiye Dursun, "Ben Kayseriliyim. Karın yağmasını biz iple çekiyoruz. Yaz bitsin, kar yağsın ve biz Erciyes'e gelelim diye iple çekiyoruz. Burada nefes alıyoruz. Erciyes'e de sürekli geliyoruz. Çok eğleniyoruz burada. Kayak da yapıyorum ben, bugün hazırlanmadım ama yapıyoruz. Bütün halkımızı da buraya davet ediyorum. Buraya herkesi bekliyoruz. Kayserimizi ve Erciyes'imizi tanısınlar" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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