Erciyes Kayak Merkezi\'nde Sezon Başladı

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde sezon başlarken, yerli ve yabancı misafirler pistin tadını çıkardı.

Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak sezonu başladı. Tekir Kapı 13 nolu pist kayakseverlerin hizmetine açılırken; yerli ve yabancı turistler pistin tadını çıkardı. Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu; "Bugün bizim için, kayakseverler için mutlu bir gün. Erciyesimizde bugün kayağı başlatmış olduk 13 nolu pistimizde. Bu zamana kadar istediğimiz kar yağışı pek gerçekleşmedi ama Kayseri Büyükşehir Belediyemizin güçlü altyapısı sayesinde suni karlama sistemlerimizde suni kar üreterek tekir pistimizi açıp kayağı başlatmış olduk. Bundan sonra da önümüzdeki günlerde inşallah peyderpey diğer pistleri açmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gerçekten ideal bir kayak merkezi"

Malezyalı turist Amanda; Erciyes'i çok beğendiğini söylerken Gaziantep'ten gelen Ümit Yeniekinci ise; "Sezonun açılmasını 4 gözle bekliyorduk. Sezonun açıldığını öğrendik ve hemen soluğu burada aldık. Umarım bu sene bol kar yağışlı geçer ve biz de bol bol kayarız. Daha önce iki kez daha gelmiştim buraya. Pist sayısı ve uzunlukları gayet iyi. Her seviyeden, her yaştan kayakçı için gerçekten ideal bir kayak merkezi" ifadelerini kullandı.

Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı'daki 13 nolu pist kayakseverlere hizmet vermeye başlarken ilerleyen günlerde Develi, Hisarcık ve Hacılar Kapı'daki pistlerin de açılacağı öğrenildi. - KAYSERİ