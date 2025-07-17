Erciyes Kayak Merkezi, Türk Kayak Merkezleri Birliği\'ne Üye Oldu

Türkiye'nin kış turizmindeki lokomotifi Erciyes Kayak Merkezi; Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) himayesinde kurulan Türk Kayak Merkezleri Birliği'ne resmen üye oldu. Türk dünyasının en seçkin kayak merkezlerini bir araya getiren bu birlik, Erciyes'in uluslararası alandaki konumunu daha da güçlendirecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Erciyes Kayak Merkezi, 112 kilometrelik toplam pist uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesisiyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Erciyes Kayak Merkezi, Azerbaycan'ın Şahdağ Kayak Merkezi'nde 11-14 Temmuz 2025 tarihleri arasında ilki düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Kayak Merkezleri Birliği Zirvesi'ne katılarak üyeliğini resmileştirdi. Erciyes'in üyelik sertifikası, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanychbek Omuraliev ve Türk Kayak Merkezleri Birliği Başkanı Rustam Najafov tarafından, Kayseri Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu'na takdim edildi.

Bu üyelik sayesinde Türk devletleriyle her alanda daha güçlü iş birlikleri kurulacak; karşılıklı ekonomik, sosyal ve kültürel katkılar sağlanacak. Ortak yarışmalar ve uluslararası organizasyonlarla bağlar daha da kuvvetlenecek. Böylelikle Erciyes'e mevcut pazarların yanı sıra Türk dünyasından da yeni pazarlar kazandırılacak. Erciyes Kayak Merkezi, tüm kıtalardan kayak severleri ağırlayan, global ölçekte daha da güçlü bir destinasyon haline gelecek. - KAYSERİ