Erciyes'te Kar Sanatı Şöleni Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erciyes'te Kar Sanatı Şöleni Başladı

Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Kar Heykel Festival ve Sempozyumu'nda sanatçılar, kar kütlelerini sanata dönüştürüyor. Etkinlik, Türkiye'nin kış turizmini tanıtmayı hedefliyor.

18.02.2025 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes'te kar sanata dönüşecek

Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu: "Etkinliklerimizle Erciyes'i Türkiye'ye tanıtıyoruz"

KAYSERİ - Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenecek olan Erciyes Uluslararası Kar Heykel Festival ve Sempozyumu'nda kar kütleleri sanatçıların elinde şekillenecek.

Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen Erciyes Uluslararası Kar Heykel Festival ve Sempozyumu'na Türkiye'den ve yurt dışından katılan sanatçılar, kar kütlelerini işleyerek sanata dönüştürecek. Ortaya çıkarılan eserler de hafta sonu merkeze gelen ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Yaptıkları sanat eserleri ile zorlukları sevgiye dönüştürdüklerini söyleyen Sanatçı Ali Akargül, "Erciyes'te Kar Festivali'ne katıldık. Bu da valilik, belediye ve Erciyes AŞ tarafından düzenlenen bir festival. Burada ülkemizden ve yurt dışından kar heykeltıraşları ve sanatçılar var. Onlarla beraber burada 11 kar bloğunu işleyerek animal yani hayvan figürleri çalışıyoruz. Bu blok da benim bloğum ve burada da çalışmama devam ediyorum. 2 baykuş ve arka tarafına da fil çalışacağım. Bu üçünü bitirip Cumartesi ve Pazar günü için hazır hale getireceğiz. Halkımızın ve Erciyes'e gelen kayak severlerimizin huzurlarında sergileyeceğiz. Sabah havada bayağı bir tipi vardı. Şu an biraz yumuşadı. Yarın kar yağışı olacak. Hava şartları işi zorlaştırıyor ama biz burada çalışıyoruz, enerji sarf ediyoruz. O yüzden çok da üşümüyoruz ama kar çalışması zor. Karın çok çeşitli halleri var. Toz kar oluyor, buz kar oluyor, yumuşak kar oluyor, içerisinden buz çıkıyor. Karın birçok çeşidi var bu anlamda. O yüzden bizi zorluyor. Tabii sanat için olduğundan bunlar bize zorluk olarak dönmüyor. Buradaki soğuğu, çalışmanın zorluğu bize çok görünmez. Bize rahatlık ve mutluluk verir. Çalışmalarımızdan zevk alıyoruz. Sevgiyle yapıyoruz. Zorlukları bertaraf ediyoruz" dedi.

Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu da yapılan etkinliklerle Erciyes'i dünyaya tanıttıklarını söyleyerek, "Erciyes, bildiğiniz üzere uluslararası faaliyetlerle adından söz ettiriyor. Yakın zamanda Snowcross Dünya Kupası'nın lansmanını yaptık. 15 Mart'ta onu yapacağız. Her hafta sonu düzenlediğimiz farklı aktiviteler var. Bu zamana kadar yaptığımız bütün uluslararası çalışmalarla Erciyes'imizi, Kayserimizi ve dolayısıyla Türkiye'mizi tanıtıyoruz. Bu etkinliklerden biri de yine Erciyes Uluslararası Kar Heykel Festival ve Sempozyumu. Burada yurt dışından gelen sanatçılarımıza kar küplerimizi hazırladık. Onlar da maharetli elleri ile bunlara şekil verecekler. Güzel figürler ortaya çıkaracaklar ve hafta sonunda hep birlikte izlemiş olacağız. Bir hafta boyunca sürüyor. Şu anda çalışmalarını sahada devam ettiriyorlar ve hepsinin ekibi var. Dediğim gibi yurt dışından gelen sanatçılar, heykeltıraşlar güzel bir çalışma yapıyorlar. Hep birlikte izleyeceğiz. Bu sayede de tabii ki Erciyes'in adını dünyaya duyurmuş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kayak Merkezi, Etkinlikler, Festival, Türkiye, Erciyes, Turizm, Kültür, Sanat, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erciyes'te Kar Sanatı Şöleni Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:54 Yenidoğan çetesi liderinden akla ziyan savunma: Bebeklerin ölümünden savcı sorumlu Yenidoğan çetesi liderinden akla ziyan savunma: Bebeklerin ölümünden savcı sorumlu
17:56 MHP’li Celal Adan’dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol MHP'li Celal Adan'dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
17:11 CHP’nin adaylık formunda dikkat çeken detay Resmen İmamoğlu’na göre hazırlanmış CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
01:08 Sinop ve Kastamonu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi Sinop ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
00:20 Vatandaşı kandıran kandırana Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil Vatandaşı kandıran kandırana! Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil
00:16 Rus Heyeti, ABD ile görüşme için Riyad’da Rus Heyeti, ABD ile görüşme için Riyad'da
00:06 Havaalanında ilginç kaza: İnişe geçen uçak ters döndü Havaalanında ilginç kaza: İnişe geçen uçak ters döndü
23:53 Gaziantep Havalimanı’nda tanımlanamayan cisim alarmı: Uçuşlar durduruldu Gaziantep Havalimanı'nda tanımlanamayan cisim alarmı: Uçuşlar durduruldu
23:46 Görenler şaştı kaldı: Serdar Dursun, bu hareketleriyle maça damga vurdu Görenler şaştı kaldı: Serdar Dursun, bu hareketleriyle maça damga vurdu
23:38 Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz’den açıklama var Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz'den açıklama var
23:37 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye’ye geldi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye geldi
23:31 CHP’li Beykoz Belediyesi’nde müfettişler 8 ihale dosyasına el koydu CHP'li Beykoz Belediyesi'nde müfettişler 8 ihale dosyasına el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 19:49:52. #1.13#
SON DAKİKA: Erciyes'te Kar Sanatı Şöleni Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.