Erciyes'te 'Sucukla Patla' Yarışması düzenlenecek - Son Dakika
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Erciyes'te 'Sucukla Patla' Yarışması düzenlenecek

25.03.2022 12:36
Erciyes'te 'Sucukla Patla' Yarışması düzenlenecek

Türkiye'nin geleneksel tek Sucuk Ekmek Yeme Yarışması "Sucukla Patla" yine Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenecek.

Türkiye'nin geleneksel tek Sucuk Ekmek Yeme Yarışması "Sucukla Patla" yine Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenecek. Yarışmacılar sucuğun dibine vurmak için kıyasıya mücadele edecek.

Kış ve yaz boyu bir birinden farklı pek çok uluslararası ve ulusal boyutta sosyal, kültürel ve sportif organizasyona ev sahipliği yapan Erciyes, "Sucukla Patla" ismindeki çok renkli bir etkinlik olan Sucuk Ekmek Yeme Yarışmasına dördüncü kez ev sahipliği yapacak. Ünü sucuk ve pastırma merkezi Kayseri'den tüm dünyaya yayılan ve Erciyes Dağı'ndan gelen esintiyle kendine has bir lezzete kavuşan Kayseri sucuğunun şöhreti bu yarışmayla daha da perçinlenecek. Erciyes Tekir Kapı bölgesinde 27 Mart Pazar Günü gerçekleşecek yarışmada midesine güvenen yarışmacılar onlarca sucuk ekmeği yemek için ter dökecek. Türkiye'de sucuğun merkezi şehirler tartışmasına da son noktayı koyması beklenen yarışma Kayseri Erciyes A.Ş tarafından, Kayseri Ticaret Borsası destekleriyle, düzenleniyor. Organizasyonda yarışmacılar bir birinden ilginç kostümleri ile sucukla patla arenasında kıyasıya mücadele edecek. Derece girenlere Ticaret Borsası tarafından toplamda 6 bin TL para ödülü dağıtılacak ve sponsorlar çeşitli hediyeler verecek.

Erciyes Tekir Kapı bölgesinde saat 12: 00'de düzenlenecek olan etkinlikte yarışmacılar zamanla yarışırken izleyiciler de keyifli anlar yaşayacak. - KAYSERİ

Erciyes'te 'Sucukla Patla' Yarışması düzenlenecek
Erciyes'te 'Sucukla Patla' Yarışması düzenlenecek
Erciyes'te 'Sucukla Patla' Yarışması düzenlenecek
Erciyes'te 'Sucukla Patla' Yarışması düzenlenecek

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Erciyes, Kayseri, Türkiye, Ekmek, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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