Erciyes Teleferik Bilet Fiyatlarına Yüzde 50 Zam Yapıldı - Son Dakika
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Erciyes Teleferik Bilet Fiyatlarına Yüzde 50 Zam Yapıldı

Erciyes Teleferik Bilet Fiyatlarına Yüzde 50 Zam Yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Erciyes A.Ş., 2025 yılı teleferik bilet fiyatlarına yüzde 50 zam yaparak 1 çıkış biletini 60 TL'den 90 TL'ye yükseltti.

30.11.2024 09:01  Güncelleme: 09:02
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Erciyes A.Ş., 2025 yılı teleferik bilet fiyatlarına zam yaparken, 1 çıkış bileti 60 TL'den 90 TL'ye yükseltildi.

Kayseri'nin incisi, Türkiye'nin gözbebeği kayak merkezlerinden birisi olan Erciyes'te 2024-2025 sezonu açıldı. 2024-2025 sezonunda geçerli olacak teleferik bilet fiyatları da belirlendi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından belirlenen bilet fiyatları kamuoyu ile paylaşıldı.

Erciyes A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre; geçen sezonki fiyatlara yüzde 50 oranında zam yapıldı. Buna göre; 1 yetişkin teleferik bileti 60 TL'den 90 TL'ye yükseltilirken 7 çıkış 300 TL iken 450 TL oldu. 0-12 yaş arası çocuk için 1 teleferik bileti 45 TL'den 70 TL'ye yükseltilirken, 7 binişlik bilet 250 TL iken 370 TL olarak belirlendi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erciyes Teleferik Bilet Fiyatlarına Yüzde 50 Zam Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erciyes Teleferik Bilet Fiyatlarına Yüzde 50 Zam Yapıldı - Son Dakika
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