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Erciyes Üniversitesi'nden İslam İşbirliği Teşkilatı ödülü - Son Dakika
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Erciyes Üniversitesi'nden İslam İşbirliği Teşkilatı ödülü

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan COMSTECH İcra Komitesi'nin, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin vatandaşı olan ve bu ülkelerde çalışan bilim insanlarının gerçekleştirdiği olağanüstü araştırma çalışmalarını takdir etmek amacıyla verdiği ödüller bu yıl da sahiplerini buldu. Erciyes Üniversitesi'nden bir akademisyen de ödül aldı.

Erciyes Üniversitesi\'nden İslam İşbirliği Teşkilatı ödülü
10.01.2024 - 10:18,
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İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan COMSTECH İcra Komitesi'nin, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin vatandaşı olan ve bu ülkelerde çalışan bilim insanlarının gerçekleştirdiği olağanüstü araştırma çalışmalarını takdir etmek amacıyla verdiği ödüller bu yıl da sahiplerini buldu.

En İyi Patent Ödülü, Biyoloji Alanında En İyi Araştırma Makalesi Ödülü, Kimya Alanında En İyi Araştırma Makalesi Ödülü, Matematik Alanında En İyi Araştırma Makalesi Ödülü olmak üzere 4 kategoride verilen COMSTECH Awards 2023 Ödülleri'nde Erciyes Üniversitesi'nden de bir akademisyen yer aldı.

Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Öçsoy, İslam İşbirliği Teşkilatından Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Daimi Komitesi'nin 2023 yılı Kimya Alanında En İyi Araştırma Makalesi ödülüne layık görüldü.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın COMSTECH Bilimsel Danışma Konseyi Üyesi olarak yer aldığı kurulda Prof. Dr. İsmail Öçsoy ödülü, Pakistanlı Bilim İnsanı Dr. Naseem Iqbal ile birlikte aldı.

Prof. Dr. İsmail Öçsoy'u başarısından dolayı tebrik eden Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Erciyes Üniversitesi'nin 2024 yılına ödülle başladığını belirterek, yönetim olarak Erciyes Üniversitesi akademisyenlerine her zaman destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Prof. Dr. İsmail Öçsoy da, İslam İşbirliği Teşkilatı ödülünü Erciyes Üniversitesi adına ilk kez almanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'a destekleri için teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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