Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Antrenmanlar Devam Ediyor - Son Dakika
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Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Antrenmanlar Devam Ediyor

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi\'nde Antrenmanlar Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde antrenmanlar sabah, akşam Erciyes'in muhteşem atmosferinde sürüyor. Kamp yapan takım yöneticileri, merkezi 'harika' olarak nitelendiriyor.

23.08.2024 09:51  Güncelleme: 09:53
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde, antrenmanlar sabah, akşam Erciyes'in muhteşem atmosferinde sürüyor. Kamp yapan takım yöneticileri, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni 'harika' olarak nitelendiriyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ortaya koyduğu vizyon, gayret ve sarf ettiği girişimlerle sadece kış sporları ile değil 12 ayı kapsayan spor dallarına yönelik hizmetleri ile 2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri'yi spor alanında emin adımlarla zirveye taşıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan, yüksekliği ve havası itibariyle de birçok kulüp için uygun kriterler taşıyan 1850 metre yükseklikte hizmet vermeye devam eden Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, profesyonel futbol takımlarını ağırlamayı sürdürüyor.

Bu kapsamda merkezde kamp yapan Niğde Belediyespor ile Yozgat Belediyesi Bozokspor arasında düzenlenen hazırlık karşılaşması akşam saatlerinde gerçekleşti.

"İyi ki Gelmişiz Diyoruz"

Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Yozgat Belediyesi Bozokspor Teknik Direktörü İlhan Özbay, Kayseri ve Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni harika olarak nitelendirerek, "Daha önce de 2007-2009 arasında Kayseri Erciyesspor'da oynadım, takım kaptanlığı yaptım. Kayseri bildiğim bir yerdi. Şuanda memleketim olan Yozgat Bozokspor'un teknik direktörüyüm" dedi.

Böyle tesislerin Kayseri'de olmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Özbay, "Böyle bir hizmet açıldığı için böyle sahaların, böyle otellerin Kayseri'de olması beni de çok mutlu etti. Hem yakınlık itibariyle hem de diğer takımlardan aldığımız referanslar buraya gelmemize neden oldu ve iyi ki de gelmişiz diyoruz. Bundan sonraki süreçte Allah izin verirse buraları tercih edeceğimizi umuyorum" şeklinde konuştu.

Erciyes'in muhteşem atmosferinde oynanan karşılaşmayı Yozgat Belediyesi Bozokspor 1-0 kazandı.

Öte yandan, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam eden Kıbrıs Tremeşeli Holding Dumlupınar TSK ve Karaman FK arasında da gün içerisinde hazırlık maçı gerçekleşti. Tremeşeli Holding Dumlupınar TSK, Karaman FK ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını 1-0 kazandı.

Yine merkezde kamplarını sürdüren Osmaniyespor FK ile Amasyaspor FK arasında oynanan hazırlık maçı da 0-0 sona erdi.

U16 Milli Takımlar Turnuvası Düzenlenecek

2024-2025 sezonuna hazırlık yapan profesyonel futbol takımlarını ağırlamaya devam eden Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, futbol sahaları, olimpik yüzme havuzu, basketbol ve voleybol sahası olarak kullanılabilen kapalı spor salonu ve diğer donatıları ile profesyonel takımların gözdesi haline geliyor.

Ayrıca, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Türkiye, Portekiz, Danimarka, Romanya milli takımlarının katılımı ile 14 Eylül'de U16 Milli Takımlar Turnuvası düzenlenecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Antrenmanlar Devam Ediyor - Son Dakika

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