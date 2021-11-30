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Erdek'te fırtına şiddetini sürdürüyor - Son Dakika

Erdek'te fırtına şiddetini sürdürüyor

30.11.2021 21:02

- Erdek'te fırtına şiddetini sürdürüyor Balıkesir'in Erdek ilçesinde dün başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

- Erdek'te fırtına şiddetini sürdürüyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Erdek ilçesinde dün başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Sahilde bağlı bulunan teknelerin batmasını önlemek üzere sahipleri nöbet tutarken, bazıları da tekneleri batmasın diye karaya aldı. Dün sabah başlayan fırtına bugün de şiddetini artırarak devam ediyor. Sahilde kafeteryaların masa ve sandalyeleri fırtınadan uçarken, denizdeki dalgaların boyunun 4-5 metreye yükseldiği görüldü.

Diğer yandan denize kıyısı olan Erdek'e bağlı kırsal mahallelerde ise bazı turizm tesislerinin çatı ile çerçevelerinin zarar gördüğü öğrenildi. Fırtınadan dolayı adalara sefer yapan feribot seferleri bugün de iptal edildi.

Gece boyunca belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla, "Meteorolojiden alınan son bilgilere göre, fırtınanın bu gece ve yarın Balıkesir il genelinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Belirtilen olumsuz hava şartlarının yol açabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba, baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi istenmeyen durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" uyarısında bulunuldu.

Erdek'te devam eden fırtınadan dolayı, okulların valilikçe bir gün tatil edildiği öğrenildi.

Erdek'te fırtına şiddetini sürdürüyor
Erdek'te fırtına şiddetini sürdürüyor
Erdek'te fırtına şiddetini sürdürüyor
Erdek'te fırtına şiddetini sürdürüyor

Balıkesir, Fırtına, Erdek, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erdek'te fırtına şiddetini sürdürüyor - Son Dakika


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