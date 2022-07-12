Erdek'te Zabıtadan Denetleme - Son Dakika
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Erdek'te Zabıtadan Denetleme

12.07.2022 00:38
Erdek'te Zabıtadan Denetleme

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Erdek Belediyesi Başkanlığı Zabıta ekipleri denetlemelerde bulundu.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Erdek Belediyesi Başkanlığı Zabıta ekipleri denetlemelerde bulundu.

Erdek Zabıta müdürlüğü ekipleri bayram boyunca sahil bandında ve esnaflara yönelik denetimlerde bulundu. Erdek Belediyesi Zabıta Müdürü Osman Hüseyin Erdoğan ve beraberindeki zabıtalar, vatandaşların ağız tadıyla sağlık koşullarına uygun gıda tüketmeleri için ve Erdek'te rahatça tatil yapabilmeleri için denetimlerini sıklaştırdıklarını belirtti. Denetimde seyyar satıcılar ve esnafın dükkan önü işgaliyesi ayrıca halk sağlığını koruyucu önlemlere kadar tüm ayrıntılara dikkat edildi. Bir iş yerine ise kurallara uymadığı için ceza kesildi. - BALIKESİR

YORUMLAR
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Gönen'de Geleneksel Gürcü Ayingi Gerçekleşti Gönen'de Geleneksel Gürcü Ayingi Gerçekleşti Zabıta ekipleri izinsiz kıyma çekenleri denetledi Zabıta ekipleri izinsiz kıyma çekenleri denetledi
Kaynak: İHA

Hüseyin Erdoğan, Balıkesir, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erdek'te Zabıtadan Denetleme - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdek'te Zabıtadan Denetleme - Son Dakika
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