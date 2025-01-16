Erdemir İşçileri Hakkını İstiyor - Son Dakika
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Erdemir İşçileri Hakkını İstiyor

Erdemir İşçileri Hakkını İstiyor

Erdemir işçileri, toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle yemekhanede toplandı ve eylem yaptı.

16.01.2025 15:40
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Haber: Ersen Berk Çelik

(ZONGULDAK)- Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nda toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle geçen hafta fabrika önünde eylem yapan işçiler, bugün de fabrikanın yemekhanesinde bir araya geldi. Türk Metal Sendikası Ereğli Şube Başkanı Altan Tamer Kalfa, "Bugüne kadar sabrettik ancak artık beklemekten bıktık. Hakkımız olanı istiyoruz. Alın terimizin karşılığını alarak işimizin başına dönmek istiyoruz" dedi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kurulu bulunan Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş çalışanları, geçen günlerde maaş düzenlemeleri ve toplu iş sözleşmelerindeki anlaşmazlıklar nedeniyle fabrika önünde eylem yapmıştı. İşçiler bugün yemekhanede bir araya geldi. Burada fabrikada yetkili olan Türk Metal Sendikası adına Ereğli Şube Başkanı Altan Tamer Kalfa açıklama yaptı.

"Sabırlıyız ama kararlılığımız daha güçlü"

Erdemir'de eylül ayında başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin hala sonuçlanmamasına tepki gösteren Kalfa, işçilerin artık sabrının tükendiğini dile getirdi. Kalfa, "Bugüne kadar sabrettik ancak artık beklemekten bıktık. Hakkımız olanı istiyoruz. Alın terimizin karşılığını alarak işimizin başına dönmek istiyoruz" dedi.

Geçen hafta düzenlenen yürüyüş ve diğer eylemlerle seslerini duyurmaya çalıştıklarını belirten Kalfa, işçilerin birlikteliğinin herkes tarafından görülmesi gerektiğini söyleyerek, "Binlerce işçinin çelik gibi iradesiyle verdiği hak mücadelesi lehimize sonuçlanmalı" ifadelerini kullandı.

"Sözleşme maddeleri yalnızca rakam değil"

İşveren temsilcilerine çağrıda bulunan Kalfa, toplu iş sözleşmesinde yer alan maddelerin yalnızca rakamlardan ibaret olmadığını vurgulayarak, "Bu maddeler, iş yerimizin kalkınması için gece gündüz alın teri döken bizlerin emeğini, çocuklarımızın geleceğini ve helal ekmeğimizi temsil ediyor. Biz geleceğimizi kimseye rehin bırakmayacağız. Çocuklarımızın rızkını kimseye çiğnetmeyeceğiz. Direneceğiz, direne direne kazanacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Türk Metal Sendikası, Zonguldak, Erdemir, 3-sayfa, Ekonomi, Ereğli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erdemir İşçileri Hakkını İstiyor - Son Dakika

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