Erdemoğlu Ailesi, Eğitim Projeleri İçin Temel Attı ve Açılışlar Gerçekleştirdi

Erdemoğlu Ailesinin yaptırdığı eserlerin toplu temel atma ve yaptırılan okul ile lojmanların açılışına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve bürokratlar ile vatandaşlar katıldı. Toplu temel atma töreninde bir konuşma yapan Bakan Tekin yaptırılan ve temeli atılan eserler için Erdemoğlu ailesine teşekkür etti.

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Erdemoğlu Ailesi tarafından yaptırılan Servi Erdemoğlu Anaokulu, Mehmet Erdemoğlu İlkokulu, Adıyaman Üniversitesi Ali Erdemoğlu Fakülte Lojmanı ve Adıyaman Üniversitesi Ali Erdemoğlu Besni Meslek Yüksek Okulu açılışları yapıldı.

Besni ilçesi İbrahim Erdemoğlu Öğretmen Evi, Besni İlçesi Ali Erdemoğlu Jandarma Lojmanı, Besni İlçesi İbrahim Erdemoğlu Emniyet Lojmanı, Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüsü Ali Erdemoğlu Fakülte lojmanı, Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüsü İbrahim Erdemoğlu Fakülte Lojmanı ve Tut İlçesi Mehmet Erdemoğlu Kütüphane ile Konferans salonu temel atma töreni canlı bağlantı ile gerçekleştirildi. Törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Milletvekilleri, bürokratlar, İlçe Belediye başkanları, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, Erdemoğlu ailesi ile vatandaşlar katıldılar.

"Sekiz on iki yaş aralığındaki çocuklarımız için bilim setleri dağıtmaya başladık"

Açılış konuşmasını yapan Erdemoğlu holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, "Erdemoğlu ailesi olarak babamız Mehmet Erdemoğlu'nun ilkeleri doğrultusunda sosyal sorumluluk projelerimize aralıksız devam ediyoruz. Başta eğitim olmak üzere ive ülkemizin ihtiyacı olan her alanda eserler yapmaya ve halkımızın hizmetine sunmaya kararlıyız. Yaptığımız eserlerin yanı sıra Besni ilçemizin bütün köylerine internet ağı sağladık. Sekiz on iki yaş aralığındaki çocuklarımız için bilim setleri dağıtmaya başladık. Bizler doğup büyüdüğümüz bu topraklardan Aziz Sancar gibi bilim insanları yetişmesini istiyoruz. Biz eserleri yapıp devletimize teslim ediyoruz. Bundan sonra görev sizlere düşmektedir. Örnek olarak söylemek gerekirse Besni İlçemizde yaptırdığımız Ali Erdemoğlu Fen Lisemiz bu yıl bölgenin en başarılı okulu olmuştur. Bizim dileğimiz tüm okullarımızda bu başarının sağlanmasıdır. Bir Çin atasözün de şöyle denilmektedir. Bir yılı düşünüyorsanız buğday ekiniz, on yılı düşünüyorsanız ağaç dikiniz, eğer yüz yılı düşünüyorsanız insan yetiştirin. Biz önümüzdeki yüz yılı düşünüyoruz" dedi.

Milli Eğim Bakanı Yusuf Tekin toplu açılış ve temel atma töreninde Erdemoğlu Ailesine teşekkür ederek sözlerine başladı. Bakan Tekin " Burada birçok şeyden çok etkilendim. Birincisi Merhum Mehmet Erdemoğlu'nun ilkeleri. Mehmet Amca yıllar önce bu günü anlatmış, çözüm önerilerini sunmuş. İbrahim Erdemoğlu'nun söylediği gibi siz okulları yaptınız artık bundan sonrası bizim işimiz. Bakanlık olarak bizler üzerimize düşün görevi yapacağımıza söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

Daha Sonra canlı yayın ile toplu açılışlar ve temel atma törenleri gerçekleştirildi. Adıyaman Üniversitesi Ali Erdemoğlu Meslek Yüksek Okulu önünde yapılan törenle okul eğitim ve öğretime açıldı. Katılımcıların Meslek Yüksek Okulunu gezmesiyle tören sona erdi. - GAZİANTEP