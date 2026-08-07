Mekke Ortak Savunma Anlaşması İmzalandı - Son Dakika
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Mekke Ortak Savunma Anlaşması İmzalandı

Mekke Ortak Savunma Anlaşması İmzalandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya gelerek üç ülke arasında Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Zirvenin ardından Erdoğan, Mekke'den ayrılarak yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan- Suudi Arabistan arasında Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın imzalanmasının ardından Suudi Arabistan'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için geldiği Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde temaslarda bulundu. İlk olarak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Mekke'deki El-Safa Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşme kapsamında gerçekleştirilen Mekke Ortak Savunma Zirvesi'nde Türkiye-Pakistan-Suudi Arabistan arasında "Mekke Ortak Savunma Anlaşması" imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmasının imzalanmasının ardından Suudi Arabistan'daki temaslarını tamamlayarak Mekke'den ayrıldı. Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından uğurlandı.

Kaynak: İHA

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