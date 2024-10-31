Ereğli\'de Konser Sonrası Hızlı Temizlik

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde temizlik işleri ekibi konser sonrası çevreyi 7 dakikada temizledi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirdikleri hızlı ve etkili temizlik çalışmasıyla adeta takdir topladı. Belediye bünyesinde görev yapan temizlik çalışanları, konserin ardından anıt çevresinde oluşan atıkları sadece 7 dakika gibi kısa bir sürede temizleyerek "Biz de sahnedeyiz" mesajı verdi. Bu çalışmalarıyla, hem şehir halkına hem de dışarıdan gelen misafirlere örnek oldular. - ZONGULDAK