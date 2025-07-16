Erenler\'de sosyal belediyecilik: İkram araçları sahada

Erenler Belediyesi sosyal belediyecilik çalışmaları çerçevesinde 2 yeni Mobil İkram Aracı hizmete sundu. Başkan Şenol Dinç, "Toplumsal etkinlikler, acil durumlar ve çeşitli organizasyonlarda sıcak çay, çorba ve ikramlarımız artık her an kıymetli hemşehrilerimizle. Erenlerimize hayırlı olsun" dedi.

Erenler Belediyesi vatandaşlara yönelik proje ve çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede 2 yeni Mobil İkram Aracı Erenler de hizmete başladı. Araçlar hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, araçların tam donanımlı şekilde tasarlandığını ifade etti. Başkan Şenol Dinç, "Toplumsal etkinlikler, acil durumlar ve çeşitli organizasyonlarda sıcak çay, çorba ve ikramlarımız artık her an kıymetli hemşehrilerimizle. Hizmette sınır yok çünkü hemşehrilerimiz için buradayız. 2 yeni ikram aracımız Erenler'imize hayırlı olsun. Araçlarımızın ilk görev yeri 15 Temmuz Demokrasi Meydanı oldu. Meydanda vatandaşlarımıza ikramda bulunduk. Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu. - SAKARYA