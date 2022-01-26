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Ergenin davranışlarında akran grubunun etkisi büyük - Son Dakika

Ergenin davranışlarında akran grubunun etkisi büyük

26.01.2022 14:18
Ergenin davranışlarında akran grubunun etkisi büyük

Radikal Eğitim Kurumları Psikolojik Danışmanı Tuğba Gül Yurtdaş, akran ilişkilerinin ergenlerin hayatında çok önemli olduğunu söyledi.

Radikal Eğitim Kurumları Psikolojik Danışmanı Tuğba Gül Yurtdaş, akran ilişkilerinin ergenlerin hayatında çok önemli olduğunu söyledi. Yurtdaş, akran grubunun ergenin davranışına etkisinin büyük olduğunu belirterek, ailelerin de desteğiyle ergenin sağlıklı bir akran grubuna dahil olabileceğini ifade etti.

Radikal Eğitim Kurumları öğrencileri ve velileri bilgilendirmeye devam ediyor. Radikal Okulları Bornova Kampüsü Lise Rehberlik biriminden Okul Psikolojik Danışmanı Tuğba Gül Yurtdaş, ergenlerde akran ilişkileri konusunu ele alarak konu hakkında bilgiler verdi. Ergenliğin psikolojik, fiziksel ve sosyal değişimin yaşandığı bir gelişim dönemi olduğunu belirten Yurtdaş, ergenin kendini bulma mücadelesi, bağımsızlık ve girişkenlik ihtiyacının artması, geleceğe yönelik planlar nedeniyle bu dönemin stresli, karmaşık ve çatışmalar yaşanan bir dönem olduğunu söyledi.

"Akranları ergenin hayatında büyük öneme sahiptir"

Ergenlerin sağlıklı birey olma yolunda çevresinden ve özellikle akranlarından etkilendiğini vurgulayan Tuğba Gül Yurtdaş, "Çocuklukta anne babaya duyulan ihtiyaç ve bağlılığın yeri ergenliğe geldiğimizde azalmakta ve akranlara karşı bağlılık ve önem artmaktadır. Akranları ergenin hayatında büyük öneme sahiptir ve bundan dolayı akranları ve akran gruplarının niteliği ve onlarla olan ilişkisi, ergenin kendisiyle, çevresiyle kuracağı ilişkileri doğrudan etkilemektedir" dedi.

"Akran grubunun davranışları ergenin davranışlarını etkileyebilir"

Yurtdaş, ergenler için arkadaşlığın ait olmak, özgüven geliştirmek, anlaşılmış hissetmek, karar verme becerilerini geliştirmek, karşı ve aynı cinsle arkadaşlık kurmak gibi anlamlar ifade ettiğini vurgulayarak, "Ergenler ait oldukları, kendilerini kabul ettirdikleri, onaylandıkları akranlarıyla ilişki kurmaktadırlar, akran gruplarına dahil olmaktadırlar. Akran grubu ergenin olumlu ve sağlıklı gelişim göstermesi, olumlu davranışlar geliştirmesine sebep olurken, bir yandan da olumsuz ve istenmeyen davranışlar sergilemesine de sebep olabilir. Ergenin dahil olduğu akran grubu hangi davranışa yönelimliyse ergenin de davranışlarının o yönde olma eğilimi artmaktadır. Ergenler olumlu ve sağlıklı bir akran grubuna dahilse bir grup ortamına uyum sağlayabilme, özgüven geliştirebilme, hayatlarındaki sosyal dengeleri sağlayabilme, bir grup içerisinde önemli sayılma duygusunu hissetme, kendini keşfedebilme ve geliştirebilme, sağlıklı iletişim kurabilmeyi öğrenebilme adına birçok deneyimde bulunurlar. Akran ilişkileri ergenlerin olumlu ve sağlıklı ergenlik gelişimi için son derece önemlidir" diye konuştu.

Ailenin rolü büyük

Ergenlerin akran gruplarına dahil olabilmek için olumsuz ve riskli davranışlar sergileyebileceğine dikkat çeken Yurtdaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Okula gitmeme, otoriteye karşı çıkma, zararlı alışkanlıklar edinme, çeteleşme gibi davranışların oluşmasında ergenin bir akran grubuyla olan ilişkisinden söz edebiliriz."

Yurtdaş, ailelerin ergenle iletişimini güçlendirmesi, doğru rol model olması, hayır deme becerilerini geliştirmesinin desteklenmesi, yapıcı sosyal aktivitelere yönlendirilmesi, ergenin sorumluluk almasının sağlanmasıyla beraber ergenin olumlu bir gelişim dönemi geçirerek bunun sonucunda da sağlıklı akran gruplarına dahil olmasına destek sağlayacağını ifade etti. - İZMİR

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Bağımsızlık, Lise, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ergenin davranışlarında akran grubunun etkisi büyük - Son Dakika


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