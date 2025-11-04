Erman Toroğlu\'na Roman Derneklerinden Tepki

Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu'nun, Fenerbahçe maçında kırmızı kart görerek Beşiktaş'ı 10 kişi bırakan Orkun Kökçü'ye yönelik söylemlerine Tüm Roman Dernekleri Konfederasyon Genel Başkanı Fahrettin Savcı'dan tepki geldi.

'ROMANLARA YÖNELİK AÇIK BİR NEFRET SÖYLEMİ'

Savcı, yaptığı açıklamada, Toroğlu'nun kullandığı beyanların Romanlara karşı çirkin bir nefret söylemi olduğunu ifade ederek, "Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu'nun, Fenerbahçe maçında kırmızı kart görerek Beşiktaş'ı 10 kişi bırakan Orkun Kökçü'ye yönelik bu çirkin beyanları Romanlara yönelik açık bir nefret söylemidir.' dedi.

'ÇİNGENEYE BENZETMİŞ'

Sözlerine devam eden Savcı, Erman Toroğlu'nun Roman vatandaşlarını aşağılayan açıklamaları nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek, 'Toroğlu, hata yapanı çingeneye benzetmiş, Beşiktaş kaptanlığına yakıştırmamıştır. Takdir edileceği üzere milyonların izlediği televizyon programında Roman vatandaşlar aşağılanmış, dışlanmış, ırkçılık ve nefret içeren sözlere muhatap edilmiştir. Bu çirkin beyanları Romanlara yönelik açık bir nefret söylemidir. Türkiye Tüm Roman Dernekleri Federasyonu üyeleri haddini aşan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama ile nefret ve ayrımcılık suçlarını işleyen Erman Toroğlu hakkında bulundukları illerde suç duyurusunda bulunacaktır." ifadelerini kullandı.