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Van Gölü'ne karanfil bırakılarak 1915'te boğularak hayatını kaybeden 50 kadın anıldı - Son Dakika
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Van Gölü'ne karanfil bırakılarak 1915'te boğularak hayatını kaybeden 50 kadın anıldı

Van'da 1915 yılında Ermeni çetelerinden iffetlerini korumak için kaçarken boğularak hayatını kaybeden 50 kadının anısına Van Gölü'ne karanfil bırakıldı. Küresünniler Tarih ve Kültür Araştırma Derneği öncülüğünde düzenlenen programda, katılımcılar Zeve Şehitliği'nde saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu. Konuşmaların ardından Van Gölü sahiline gidilerek göle karanfil bırakıldı.

Van Gölü\'ne karanfil bırakılarak 1915\'te boğularak hayatını kaybeden 50 kadın anıldı
20.01.2024 - 15:10,  Güncelleme: 15:20
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Van'da 1915 yılında Ermeni çetelerinden iffetlerini korumak için kaçarken boğularak hayatını kaybeden 50 kadının anısına Van Gölü'ne karanfil bırakıldı.

Van'da 1915 Ermeni Mezalimi'nde işkence edilmek üzere Akdamar Adası'na götürülen ve iffetlerini korumak için kaçarken Van Gölü'nde boğularak şehit olan 50 kadın, dualarla anıldı. Küresünniler Tarih ve Kültür Araştırma Derneği öncülüğünde, Milliyetçi Aydınlar Ocağı Platformu ve Azerbaycan Savaş Gazisi Kadınları Birliği Türkiye Temsilciği'nin katılımıyla şehit olan 50 kadının anısına bir program düzenlendi.

İlk olarak Tuşba ilçesinde bulunan 2 bin 500 müslümanın anısına oluşturulan Zeve Şehitliğine giden katılımcılar, burada saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okudu. Ardından basın açıklamasını okuyan Küresünniler Tarih ve Kültür Araştırma Derneği Başkanı Bilal Yücebaş, 1915 yılında Ermeni Mezaliminde Akdamar Adası'na götürülürken iffetlerini muhafaza etmek adına kaçarken boğularak hayatını kaybeden kadınlar için bir anma programı düzenlediklerini belirtti. Başkan Yücebaş, "Günümüzde de Müslüman Kürt kardeşlerimize devşirilmek istenen PKK elbisesinin aslında Ermeni terör örgütü Asala'dan başlayıp gününüze kadar devam eden koyun postuna bürünmüş çakallar olduğunun farkındayız. Oyunların da farkındayız, ayinlerin de farkındayız. Ermenilerin bölgemizde yaptığı ve hatta yakın tarihte Azerbaycan coğrafyamızda yaptığı katliamları unutmadık ve unutturmayacağız" dedi.

Ermenilerce katledilen şehitleri asla unutmayacaklarını dile getiren Milliyetçi Aydınlar Ocağı Platformu Başkanı Gazeteci-Yazar Vedat Yenerer ise iffetlerini korumak için Van Gölü'nde boğularak hayatını kaybeden kadınlar için bir 'İffet Anıtı'nın yapılamasını istedi.

"Tarih zalimleri ve zulümleri unutmaz"

Azerbaycan Savaş Gazisi Kadınları Birliği Türkiye Temsilcisi Zülfiye Güneş de Azerbaycan'da karanfilin kendileri için şehit kanına yoğrulmuş bir çiçek olduğunu belirterek, "Biz bu çiçeği şehitliklere giderken götürüyoruz. Bizler bu kadar katledilmiş ve soykırımlara uğramamıza rağmen kendimizi iyi tanıtamıyoruz. Bunun için daha çok çalışıp tanıtmamız lazım. Aslında tarih zalimleri ve zulümleri unutmaz. Bilakis kara harflerle yazar. Bizler de unutmayalım ve unutturmayalım" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardında şehitlikte dua okuyan katılımcılar, ardından Van Gölü sahiline giderek göle karanfil bıraktı. - VAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Van Gölü'ne karanfil bırakılarak 1915'te boğularak hayatını kaybeden 50 kadın anıldı - Son Dakika


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