Erozyonla mücadeleye bisiklet turu ile dikkat çektiler - Son Dakika

İzmit Belediyesi, erozyonla mücadeleye dikkat çekmek için şehir merkezinde bisiklet turu düzenledi.

Her hafta pazar günü bisiklet turu etkinliklerine devam eden İzmit Belediyesi, bu haftaki bisiklet turunu 15-21 Kasım Erozyonla Mücadele Haftası etkinliklerine dikkat çekmek için TEMA Vakfı Kocaeli İl Temsilciliği ve Kocaeli Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu işbirliğiyle düzenledi. İzmit'in en işlek bölgelerinde bisiklet süren doğaseverler, vatandaşların da ilgisiyle karşılaştı.

TEMA Vakfı Kocaeli İl Temsilcisi Nermin Tol'un da katıldığı organizasyon İzmit Belediyesi Yahya Kaptan Bisiklet Eğitim Pisti'nden başladı. Tur, Cumhuriyet Parkı'ndan sonra başlangıç noktası olan bisiklet eğitim pistinde tamamlandı. Bisiklet turunu tamamlayan doğasever bisikletliler ardından hep birlikte kahvaltı yaptı. İl temsilcisi Nermin Tol, "Erozyonla Mücadele Haftası'nda 'Toprağı korursan; yaşamı da, biyolojik çeşitliliği de korursun' sloganı ile erozyon kaynaklı toprak bozulumunun biyolojik çeşitliliğe olan etkisine dikkat çekmek istiyoruz. Dünyada her yıl ortalama 75 milyar, Türkiye'de ise yılda 642 milyon ton toprak erozyona uğruyor" dedi. Tol, etkinlikteki işbirliği için İzmit Belediyesine de teşekkür etti. - KOCAELİ