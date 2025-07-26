Ertuğrulgazi\'yi Anma ve Yörük Şenlikleri İçin Hazırlıklar Devam Ediyor

Bu yıl 744'üncüsü düzenlenecek olan Ertuğrulgazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri öncesinde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı ile Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Ertuğrulgazi Türbesi ve tören alanında incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmaları yerinde denetledi. Şenlik alanında yapılan hazırlıklarla ilgili yetkililerden detaylı bilgi alan heyet, etkinlik süresince vatandaşların huzur ve güven içinde katılım sağlayabilmesi için tüm sürecin titizlikle planlandığını belirtti. - BİLECİK