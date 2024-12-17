ERÜ, 17 Aralık şehitlerini andı

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Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) 17 Aralık 2016 tarihinde kampüs yerleşkesi önündeki otobüs durağında çarşı iznine çıkan 1. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik düzenlenen hain bombalı terör saldırısında şehit olan askerler düzenlenen törenle anıldı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Genel Sekreter İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ve Dr. Oktay Musa Kayırga, Senato Üyeleri, akademik ve idari personel Türk Bayrakları ile Rektörlük Binası önünden saldırının gerçekleştiği Şehit Komandolar Durağı'na kadar yürüdü. Saldırının gerçekleştirildiği durakta şehitler için dua eden Rektör Prof. Dr. Altun ve ERÜ mensupları, durağa şehitler için gül bıraktı. Rektör Prof. Dr. Altun, anma töreninde yaptığı açıklamada 17 Aralık 2016 yılında yaşanılan menfur saldırıyı kınadı.

Şehitlere Allah'tan rahmet, dileyen Rektör Prof. Dr. Altun, "Millet olarak birlik ve beraberliğimizi bozmadığımız sürece, hainler hiçbir zaman başarılı olamayacaklar" dedi. - KAYSERİ