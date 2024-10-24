ERÜ'de 'Rektör-Öğrenci Buluşması' etkinliği devam ediyor - Son Dakika
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Yerel

ERÜ'de 'Rektör-Öğrenci Buluşması' etkinliği devam ediyor

ERÜ\'de \'Rektör-Öğrenci Buluşması\' etkinliği devam ediyor

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen 'Rektör-Öğrenci Buluşması' etkinliği devam ediyor.

24.10.2024 17:25
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen 'Rektör-Öğrenci Buluşması' etkinliği devam ediyor. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, etkinlik çerçevesinde Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, öğrenciler ile bir araya gelmeye devam ediyor. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, bugünkü ziyaretlerini Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne gerçekleştirerek, öğrenciler ile bir araya geldi. Rektör Prof. Dr. Altun ilk ziyaretini Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'ne gerçekleştirdi. Konferans Salonu'nda öğrenciler ile bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, burada yaptığı konuşmasında TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik düzenlenen hain terör saldırısını kınayarak, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi. Her zaman öğrencileri ile birlikte olmak istediklerini belirten Rektör Prof. Dr. Altun, "Bizler sizlerin sorularına taleplerine isteklerine cevap vermek istiyoruz. Sizlerden gelen şikayetleri not alarak, bu sorunların takipçisi olacağız" dedi. Konuşmasında Ar-Ge süreçlerinde öğrencilerin yer almasının önemine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, bizler sizi teorik olarak donanımlı şekilde geliştirmeye gayret ediyoruz ama artı uygulama süreçlerinde yer almanız sizlere önemli katkılar sunacaktır" diye konuştu. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Kahraman ise konuşmasında fakülteyi ziyaretlerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'a teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Altun bir diğer ziyaretini ise İlahiyat Fakültesi'ne gerçekleştirdi. Fakülte Konferans Salonu'nda öğrenciler ile bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Altun, öğrenciler ile sohbet etti. Rektör Prof. Dr. Altun, burada yaptığı konuşmada ise "Bir projeyi fikir olarak ortaya koymak ve onu geliştirmek onunla ilgili argümanları yöntem ve metotları ortaya koyup bir sonuca gitmek çok kolay değildir. Ama bunu yaptığınızda da meslek hayatınızda farklı bir boyuta geçmiş oluyorsunuz. Onun için lütfen bu süreçlerde kendinizi hiçbir zaman geride görmeyin tam tersine çok güzel çalışmalar yapacak bir meslek sahibi olarak değerlendirin" şeklinde konuştu. İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan ise Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'a teşekkür ederek, fakülte hakkında bilgi verdi. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, bugünkü son ziyaretini ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne gerçekleştirdi. Burada öğrencilere nasihatlerde bulunan Rektör Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti; "Kariyer planlamanızı yaparken lütfen tek başınıza yapmayın. İleriye dönük kariyer planlamanız için lütfen danışman hocanızdan öğretim üyelerinden meslektaşlarınızla görüşerek bilgiler almaya çalışın. Kendi kariyer planlamanızı gerçekleştirin."

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Cingöz de fakülteleri hakkında bilgi verdi. Ziyaretlerinde öğrenciler ile sohbet eden Rektör Prof. Dr. Altun, öğrencilerin talep ve isteklerini tek tek dinledi. Rektör Prof. Dr. Altun'un öğrenci buluşmalarına; Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin ve Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Emre Toprak da eşlik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Erciyes, Rektör, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ERÜ'de 'Rektör-Öğrenci Buluşması' etkinliği devam ediyor - Son Dakika

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