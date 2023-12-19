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ERÜ Engelsiz Kampüs Birimi tarafından 'Dünyada 1İZ' etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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ERÜ Engelsiz Kampüs Birimi tarafından 'Dünyada 1İZ' etkinliği düzenlendi

Erciyes Üniversitesi Engelsiz Kampüs Birimi, Bilinçli Gençler Kulübü tarafından düzenlenen 'Dünyada 1İZ' etkinliği, Aile sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, ASOS ve Erciyes Üniversitesi Dans Kulübü'nün destekleriyle gerçekleştirildi. Etkinlikte engellilerin günün imkanlarından yeterince yararlanamadığı vurgulandı ve engellilik durumunun toplumsal bir sorun olduğu hatırlatıldı.

ERÜ Engelsiz Kampüs Birimi tarafından \'Dünyada 1İZ\' etkinliği düzenlendi
19.12.2023 - 15:31,
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Engelsiz Kampüs Birimi, Bilinçli Gençler Kulübü tarafından düzenlenen, Aile sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Anadolu Sosyal Sorumluluk Derneği (ASOS) ve Erciyes Üniversitesi Dans Kulübü'nün destekleriyle 'Dünyada 1İZ' etkinliği düzenlendi.

ERÜ Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Yıldırım; engellilerin günün imkanlarından yeterince yararlanamadıklarını ifade ederek; "Engelliler Haftası ile ilgili çok şey söyleniyor. Her insanın özel tarihinde engellilerle ilgili kurduğu empati var. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak evde bakım, özel bakım kuruluşlarımız var. Buralardan hizmet almak isteyen engelli vatandaşlarımızla ilgili onlara yaraşır hizmet üretmeye çaba harcıyoruz. Engellilerin günün imkanlarından yeterince yararlanamadıkları da bir gerçek. Bazen kendi kendilerine kısıtladıkları bir durumla bu gerçekleşiyor, bazen de bile isteye diğer insanları engellilik durumuna getirmiş oldukları dolayısıyla. Her gün engelli durumuna düşürülen kadınlar, çocuklar, yaşlılar, henüz yeteneklerinin farkına varamayan kişiler bu acı gerçekle karşı karşıya kalıyorlar. Bu dünyaya emanet olarak gönderilen bizler, birbirimizin varlığından sorumluyuz. Bu sorumluluğu yerine getirme konusunda bazen tembellik ediyoruz. Hiçbir tembelliğin arkasına sığınmadan, bizimle beraber var olmaya devam eden sorumluluklarımızı atlamadan yerine getirmek durumundayız" dedi.

ERÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hakan Aydın ise konuşmasında; "Engelleri aşmak için birlikte hareket etmenin gücünü gösteren bu etkinlik, farklı engel gruplarından öğrencilerimizin ve çeşitli kurumların katkılarıyla gerçekleşmektedir. Engelli öğrencilerimizin hayallerini, yeteneklerini sergileyebilecekleri bir platform olma özelliği taşıyor. Bu etkinlik sadece engelleri aşmakla kalmıyor, aynı zamanda farklılıklarımızı kutluyor ve bilinçli farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Engellilerin aslında fiziksel değil aynı zamanda toplumsal bir sorun olduğunu hatırlatıyor bize bu günkü etkinlik. Engelli öğrencilerimizin sergilediği azim ve kararlılık, bizlere her türlü engelin üstesinden gelebileceğimizi gösteriyor. Bu birliktelik sadece bugün değil, gelecekte de hepimize ilham kaynağı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Etkinlik daha sonra çeşitli sunum, konser, dans gösterisi ve zeybek oyunu ile devam etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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