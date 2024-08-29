ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Yerel

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı kutladı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun; 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

29.08.2024 16:45
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun; 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

30 Ağustos Zaferi'nin 102.yıl dönümünü kutlayan Rektör Prof. Dr. Altun, mesajında şu görüşlere yer verdi; "102 yıl önce bugün kahraman Türk Ordusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Aziz Türk Milletinin birliğine ve bütünlüğüne kast etmek isteyen düşmanlara karşı gerekli cevabı vermiş, milletimizin bağımsız ve özgür yaşama iradesi tüm dünyaya gösterilmiştir. Tüm imkansızlıklara rağmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 26 Ağustos'ta Büyük Taarruz ile başlayan ve 30 Ağustos 1922'de Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle tarihe altın harflerle yazılmış 30 Ağustos Zaferi, milletimizin birlik ve beraberliğinin sembollerinden olmuştur. Hiçbir şekilde tarihi boyunca bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyen aziz Türk Milleti, 102 yıl önce olduğu gibi bugünde, bağımsızlık ve hürriyetine kast etmeye çalışanların karşısında dimdik durmaya devam etmektedir. Her zaman kardeşlik duygusu ile birbirine kenetlenen Milletimizi kimsenin bölmeye ve parçalamaya gücü yetmemiş ve hiçbir zamanda yetmeyecektir. Bugün bizlere düşen en büyük görev, tüm zorluklara rağmen eşsiz zaferler ile kurulan Cumhuriyetimize birlik ve beraberlik ile sahip çıkmak, ülkemizi her alanda üst seviyelere çıkarmak için var gücümüz ile durmadan yorulmadan çalışmaya devam etmektir. Büyük zaferin 102. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere; tüm silah arkadaşlarını ve vatanımız için canını feda eden aziz şehitlerimiz ile gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyoruz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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